Aumenta el número de muertos tras sismos en Venezuela: ya son 3 mil 889

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Ya son 3 mil 889 muertos por sismos en Venezuela. Foto: AFP

El saldo por el doble sismo en Venezuela del pasado 24 de junio aumentó a 3 mil 889 muertos, mientras que el número de heridos se mantiene en casi 17 mil, de acuerdo con el más reciente informe oficial difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Además, las autoridades reportaron 17 mil 907 personas sin vivienda tras la emergencia.

Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 golpearon con fuerza el estado costero de La Guaira, donde cientos de edificios sufrieron daños severos. A dos semanas del desastre, continúan las labores de búsqueda entre los escombros, mientras familiares de las víctimas piden que no se detengan los rescates.

Sismos en Venezuela dejan miles de muertos y edificios colapsados

El informe oficial señala que más de 800 edificios resultaron afectados en La Guaira, de los cuales 190 colapsaron por completo.

En distintos puntos de la zona afectada, maquinaria pesada trabaja para retirar los escombros, aunque esta labor ha generado desacuerdos entre familiares y equipos de rescate. Algunos exigen continuar la búsqueda manual de personas desaparecidas antes de utilizar retroexcavadoras.

Una de las afectadas, Xiomara Inojosa, relató que su sobrino de 12 años y el padre del menor permanecen bajo los restos de un edificio colapsado. Según explicó, existe preocupación de que el movimiento de las máquinas pueda poner en riesgo a los rescatistas que siguen ingresando a las estructuras.

Gobierno de Venezuela busca recursos para la recuperación

Mientras avanzan las tareas de rescate, la presidenta interina Delcy Rodríguez pidió la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero para atender la emergencia.

En medio de las dificultades, no nos detenemos. Seguimos tomando decisiones estratégicas con el objetivo de consolidar a Venezuela como una potencia energética y generar los recursos necesarios para impulsar la recuperación y la reconstrucción nacional tras el doble terremoto. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 9, 2026

Al mismo tiempo, la ONU busca recaudar cerca de 300 millones de dólares para apoyar la recuperación de las zonas afectadas por los terremotos. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que mantiene conversaciones con Venezuela para agilizar el acceso a activos financieros que permitan enfrentar las consecuencias del desastre.

De este modo, las autoridades continúan actualizando el balance de víctimas y mantienen las labores de búsqueda en los edificios colapsados, mientras avanzan los trabajos de remoción de escombros en las zonas más afectadas.

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