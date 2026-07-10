Van 11 muertos por incendio forestal en España; víctimas intentaban huir

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La Familia Real ofreció sus condolencias. Foto: AFP.

Suman al menos 11 muertos y 19 desaparecidos por el incendio forestal registrado en la región de Andalucía, en España, quienes presuntamente fallecieron cuando trataban de huir de las llamas. Algunas víctimas serían extranjeras.

GRAVE INCENDIO FORESTAL EN ALMERÍA, ESPAÑA

🇪🇸 🔥

Grave incendio se desarrolla en Los Gallardos, en Almería, sureste de España. Lamentablemente reportan 6 fallecidos y personas heridas.

Bomberos combatiendo el fuego #IFLosGallardos

Créditos 🎥 EMA INFOCA #Andalucía

Vía… pic.twitter.com/HXtGeR2xUe — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 10, 2026

A más de 12 horas del incidente, el consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, informó este viernes que “en este momento contabilizamos 11 fallecidos”.

Destacó que esta cifra es provisional, pues “estamos ante una situación que solamente podemos calificar de tragedia”, agregó.

🇪🇦🔥Incendio sin precedentes en el sur de España deja 12 muertos

‼️ Al menos 12 personas han muerto en un incendio forestal registrado este jueves en Los Gallardos, Almería

Algunas de las víctimas fueron halladas sin vida en el interior de vehículos alcanzados por las llamas pic.twitter.com/A0OkMHSKBk — Marian🇷🇺🇨🇳 (@marianpy1) July 10, 2026

Además de los muertos, hay ocho heridos y 19 personas sin localizar por este incendio forestal en España, de acuerdo con el presidente regional, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Antonio Sanz explicó que cuatro de las víctimas murieron cuando estaban dentro de un coche. Podría ser de origen británico, considerando que el volante estaba al lado derecho, según AFP.

“Todo parece indicar que también en el caso de los fallecidos estamos ante su mayoría o en su totalidad extranjeros”, precisó Antonio Sanz.

En cambio, consideró que las otras víctimas quedaron acorraladas por las llamas cuando, posiblemente, intentaban huir caminando por los caminos de la zona.

El pésame de la Familia Real

La Familia Real guardó un minuto de silencio por las personas muertas y heridas durante este incendio en España.

“Queremos desde aquí transmitir (…) nuestro pésame, nuestro cariño, y nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos. También por la angustia que están padeciendo ante la incertidumbre de saber dónde están aquellos que todavía no se han localizado”, indicó el rey Felipe VI.

Por el incidente, la Familia Real acortó su participación en la ceremonia del fin de la formación militar de la princesa Leonor en la base aérea de San Javier.

“Nos disculpamos, pero creo que era lo adecuado”, indicó el monarca, junto a su esposa y sus dos hijas, a los asistentes.

El incendio en Andalucía

El incendio forestal inició por la tarde del jueves 9 de julio en la provincia de Almería, Andalucía, al sur de España.

De acuerdo con el Gobierno de Andalucía, varias víctimas fueron encontradas dentro de vehículos que se quedaron atrapados por las llamas, cuando intentaban salir del área.

🔴 Elevamos el @Plan_INFOCA en #Almería a fase de emergencia, situación operativa 2, ante la evolución y el potencial del #IFLosGallardos



Trabajan ya 150 efectivos de EMA Infoca apoyados por 5 vehículos autobombas



Pedimos máxima prudencia a la población:



🚫 Evita la zona

👮‍♂️… pic.twitter.com/HzKaUVsniR — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) July 9, 2026

El fuego se propagó debido a rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, complicando las maniobras de extinción.

Actualmente, más de 400 elementos de varias instituciones, siguen trabajando para combatir estas llamas que han afectado a 3 mil 150 hectáreas.

De igual forma, a los equipos de emergencias se les está complicando extinguir el incendio debido a las condiciones terrestres.

AFP indicó que el siniestro pudo ocasionarse por la caída de una línea de tendido eléctrico que incendió la vegetación.

Este incidente ocurrió en un momento donde España enfrenta una severa ola de calor de hasta 42 grados en varias regiones, igual que en otros países de Europa.

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