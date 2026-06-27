Capitán de Irán señala complot tras el empate ante Egipto: “Han hecho todo lo posible para eliminarnos”

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Capitán de Irán señala complot a su equipo. Foto: Getty Images

El capitán de la Selección de Irán, Mehdi Taremi, no se quedó callado tras el empate 1-1 frente a Egipto en el Mundial 2026, un resultado que mantiene con vida a su equipo en la lucha por la clasificación a la fase eliminatoria, pero que quedó completamente opacado por sus fuertes declaraciones contra la organización del torneo.

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El delantero iraní lanzó duras críticas hacia la logística del certamen y la supuesta falta de respuesta por parte de la FIFA ante los problemas que, aseguró, enfrenta su delegación.

“Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo. Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es. ¿Quién debería solucionar este problema por nosotros? ¿La FIFA? ¿Estados Unidos? ¡No sé! Díganme un nombre”, declaró.

Taremi también hizo referencia a la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al inicio del torneo, señalando que las promesas hechas no se han cumplido.

“El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero en realidad, la FIFA no hizo nada”, añadió.

El atacante insistió en que la selección iraní no compite en igualdad de condiciones debido a las restricciones de viaje y a la logística impuesta durante el torneo.

“Tenemos que luchar contra absolutamente todo. No podemos quedarnos en el país, viajamos y nos sometemos a controles migratorios cada vez que queremos jugar, ahora no podemos quedarnos en Seattle y tenemos que volver a Tijuana. Nos encanta la gente de México, es un sitio estupendo, pero como jugadores profesionales esto no está bien”, explicó.

En ese mismo tono, Taremi fue más allá y sugirió que existe un trato desfavorable hacia su selección dentro del certamen. “Han hecho todo lo posible para eliminarnos, entonces desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera”, sentenció el capitán iraní.

El encuentro ante Egipto también estuvo marcado por la polémica arbitral, luego de la anulación de un gol iraní en los minutos finales por fuera de juego. La decisión generó protestas en el equipo, que consideró que la jugada debió ser revisada por el VAR.

Con este empate, Irán deberá esperar los resultados de la última jornada del grupo para definir su posible clasificación a los dieciseisavos de final, en medio de un ambiente tenso tanto dentro como fuera del terreno de juego.