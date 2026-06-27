Experiencias gratuitas para vivir la fiesta del fútbol en CDMX, Guadalajara y Monterrey

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Experiencias de futbol gratis. Foto: Getty images

El Mundial 2026 no solo se vive dentro de los estadios, durante la Copa del Mundo, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se convierten en puntos de encuentro para miles de aficionados con actividades gratuitas que acercan la emoción del torneo a todos.

Además de los partidos, las sedes mexicanas cuentan con espacios de convivencia, transmisiones en vivo, música, gastronomía y distintas experiencias relacionadas con el fútbol.

Cada una de las ciudades sede tiene su Fan Fest oficial de la FIFA, que funciona como el principal punto de reunión para los aficionados, con pantallas gigantes, actividades y zonas de convivencia para seguir los encuentros de forma gratuita.

A la par de estos espacios oficiales, también existen iniciativas complementarias en distintos puntos de las ciudades que buscan sumarse al ambiente mundialista con propuestas abiertas al público.

Ciudad de México: el corazón de la fiesta mundialista

La capital mexicana es una de las sedes principales del Mundial 2026 y cuenta con el Fan Fest oficial de la FIFA en el Zócalo capitalino, donde los aficionados se reúnen para ver partidos, disfrutar actividades culturales y vivir el ambiente mundialista sin necesidad de boleto.

El espacio concentra a seguidores nacionales e internacionales con pantallas gigantes, entretenimiento, oferta gastronómica y actividades alrededor de la Copa del Mundo.

Otras experiencias para vivir el futbol

Además, la CDMX también suma experiencias paralelas para los aficionados. Una de ellas es la iniciativa “Quaker, Incondicional como Tú”, que se realiza en el Bosque de Chapultepec, Segunda Sección, detrás del restaurante El Lago y junto a la entrada de Aztlán.

Los asistentes participan en dinámicas como retos interactivos, ping pong futbolero, actividades para compartir y degustaciones de preparaciones con avena.

La experiencia se activa en distintas fechas, con jornadas que incluyen el sábado 11 de julio, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Guadalajara: fútbol y convivencia en el Parque Metropolitano

Guadalajara también vive la fiesta mundialista con el Fan Fest oficial de la FIFA, que reúne a aficionados en espacios públicos para seguir los partidos en pantalla gigante y disfrutar del ambiente del torneo.

La ciudad suma además actividades de convivencia en distintos puntos, que complementan la experiencia del Mundial con propuestas familiares y de entretenimiento.

Actividades paralelas para vivir el futbol

Como parte de estas iniciativas, Quaker llega al Parque Metropolitano, ubicado en Av. Ludwig van Beethoven 5800, La Estancia, Zapopan.

Ahí se realizan activaciones con dinámicas, juegos y degustaciones de avena el domingo 28 de junio, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Monterrey: la pasión mundialista llega a la Macroplaza

Monterrey es otra de las sedes protagonistas del Mundial 2026 y cuenta con el Fan Fest oficial de la FIFA en la Macroplaza, donde los aficionados se reúnen para seguir los partidos y vivir la experiencia del torneo en comunidad.

El espacio reúne actividades, pantallas y convivencia para disfrutar la Copa del Mundo en el corazón de la ciudad.

Actividades para complementar la experiencia

De forma complementaria, también se realizan activaciones abiertas al público. Una de ellas es la propuesta de Quaker, que se instala en la Macroplaza con actividades y degustaciones el domingo 5 de julio, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Con estas opciones, las tres ciudades sede ofrecen distintas formas de vivir el Mundial 2026, desde los Fan Fest oficiales de la FIFA hasta experiencias gratuitas que amplían la celebración más allá de los estadios.

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