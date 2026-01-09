GENERANDO AUDIO...

Julio César Chávez Jr. entrenó con Aldo de Nigris en SLP. Foto: AFP

Julio César Chávez Jr. volvió a aparecer en redes sociales, en esta ocasión, el boxeador se mostró entrenando acompañado del creador de contenido Aldo de Nigris y de su hermano Omar Chávez, previo a su pelea pactada para el 24 de enero de 2026

A través de sus historias, el hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, compartió imágenes de su reunión con Aldo, donde primero realizaron una sesión de entrenamiento y posteriormente grabaron un podcast con el exintegrante de “La Casa de los Famosos México”.

Durante la grabación, Julio César Chávez Jr. y Aldo de Nigris pidieron a sus seguidores que les enviaran mensajes directos para contarles sus problemas, con el objetivo de poder “apadrinarlos”.

De acuerdo con una publicación de Omar Chávez, la sesión se llevó a cabo en San Luis Potosí, donde destacó que le “están echando ganas a sus compromisos”.

Chávez tendrá su próxima pelea contra el argentino Ángel Julián Sacco, luego de su última pelea en Estados Unidos (EE. UU.)

La publicación recibió comentarios positivos por parte de seguidores y conocidos, lo que ha llamado la atención luego de la polémica generada tras su deportación de territorio estadounidense.

Entre ellos, Poncho de Nigris, quien reaccionó con emojis de corazón y una flama, así como el propio Aldo de Nigris, que respondió con dos corazones.

La próxima pelea de Julio César Chávez Jr.

El hijo de Julio César Chávez regresará a los encordados el próximo sábado 24 de enero de 2026, cuando enfrente al argentino Ángel Julián Sacco en la Arena Potosí, en San Luis Potosí, a las 17:00 horas.

El regreso del llamado “Hijo de la leyenda” ha generado expectativa, ya que volverá al boxeo tras su derrota ante Jake Paul, ocurrida el 28 de junio de 2025, en el Honda Center de Anaheim, California.

Sigue el proceso legal de Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. se vio envuelto en problemas legales en junio de 2025, cuando fue detenido por agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE) debido a que permanecía en Estados Unidos con la visa vencida y por un proceso relacionado con portación de armas.

La detención derivó en su deportación a México, donde contaba con una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

En su momento, fue vinculado con delincuencia organizada y tráfico de armas. Una vez en territorio mexicano, se le permitió enfrentar su proceso legal dentro del país, sin posibilidad de salir al extranjero. Hasta ahora, no se ha informado que tenga prohibido trabajar dentro del país.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.