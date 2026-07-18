¿Cómo estará el clima para la final del Mundial 2026?

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¿Va a llover o hará calor durante la final del Mundial? | Foto: AFP

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio en Nueva York bajo un pronóstico de calor intenso y mala calidad del aire debido al humo de incendios forestales de Canadá, mientras que en México se prevén lluvias.

Cabe destacar que el partido también esta amenazado por mala calidad del aire, producto del humo de los incendios de Canadá.

#AirQualityAlerts are in place over a swath of the U.S. stretching from Minnesota to North Carolina. @NOAA’s #GOESEast (#GOES19) 🛰️ captured this imagery of the source of the alerts—smoke from the Canadian #wildfires, which continue to burn this afternoon. pic.twitter.com/N2LCRjpjiz — NOAA Satellites (@NOAASatellites) July 17, 2026

Así estará el clima en México para la final del Mundial 2026

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para el Valle de México, por la mañana, cielo medio nublado con ambiente templado y presencia de bruma.

Por la tarde, se espera ambiente cálido, cielo nublado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y en el Estado de México, mismos que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

En el sur de la República también se esperan lluvias e intervalos de chubasco para la final del Mundial 2026.

¿Cómo estará el clima en Nueva York durante la final del Mundial?

Se pronostica una tarde mayormente soleada en Nueva York, con temperaturas máximas de 29 grados Celsius (° C) y sensación térmica de 30° C, según el portal especializado AccuWeather.

La sensación térmica a la sombra será de 27° C durante la tarde del día de la final mundialista entre España y Argentina, según los pronósticos del clima.

Cabe destacar que también se espera un 2% de probabilidad de precipitación, por lo que prácticamente se descartan lluvias durante el desenlace del Mundial 2026.

El pronóstico del clima en Nueva York para el domingo 19 de julio también contempla ráfagas de viento de hasta 24 kilómetros por hora (km/h) y 37% de humedad, así como un 9% de nubosidad.

Cúpula de calor ha provocado altas temperaturas en Estados Unidos

Una cúpula de calor elevó las temperaturas a cerca de 38 grados Celsius (°C) en gran parte del este de Canadá y Estados Unidos esta semana, según el diario The New York Times (TNYT).

“Una cúpula de calor es responsable de las temperaturas extremadamente altas y, además, está contribuyendo a que el humo de los incendios forestales se desplace hacia el este“, alertó el medio estadounidense este jueves.

Este fenómeno ha cruzado Norteamérica durante esta semana, azotando la región montañosa del oeste con temperaturas récord en lugares como Salt Lake City, donde se alcanzaron los 42.7° C.

Finalmente, el domo de calor podría provocar “tormentas de cresta“, es decir, tormentas eléctricas que se forman en el límite entre el aire cálido y húmedo y el aire más frío y seco, provocando fuertes vientos, lluvias torrenciales, granizo y tornados.

Mala calidad del aire en Nueva York previo a la final del Mundial 2026

A través de sus redes sociales, el NJDEP alertó este 17 de julio que los niveles de la partícula PM2.5 permanecerán elevadas en la categoría de “Insalubre” en todo el estado a lo largo del día.

La autoridad estatal atribuyó la mala calidad del aire a la “densa pluma de humo de los incendios forestales canadienses“, según dejó ver a través de la red social X (antes Twitter).

⚠️An Air Quality Action Day for Particulate Matter (PM2.5) has been declared for Friday, July 17th.



PM2.5 levels will remain elevated in the Unhealthy category statewide on Friday as a dense plume of Canadian wildfire smoke continues to impact the region. Some members of the… pic.twitter.com/jH9V3IgwuC — New Jersey Department of Environmental Protection (@NewJerseyDEP) July 17, 2026

El NJDEP alertó que algunos miembros del público en general podrían experimentar efectos a la salud, particularmente los miembros de grupos vulnerables que podrían sufrir efectos más graves, incluyendo:

Personas con enfermedades cardíacas o pulmonares

Personas de la tercera edad

Jóvenes

Fuente: NJDEP

Debido a la mala calidad del aire en el estado de Nueva Jersey, incluyendo a la ciudad de Nueva York, la autoridad ambiental recomendó limitar las actividades físicas al aire libre durante este viernes.

Todas las personas deben limitar las actividades extenuantes y la cantidad de tiempo activo al aire libre, especialmente en las horas de la tarde”. NJDEP

Finalmente, los expertos adelantaron que los cielos mayormente soleados, la contaminación residual del resto de la semana y los vientos permitirán que la mala calidad del aire se mantenga también durante el fin de semana.

“El pronóstico será monitoreado de cerca, ya que se espera que una masa de aire deteriorada a nivel regional continúe durante el resto de la semana“, precisó el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey.

Los incendios en Canadá

Más de 200 incendios forestales permanecen fuera de control este viernes en Canadá, sobre todo en la provincia de Ontario, mientras el humo alcanza el noreste de Estados Unidos y afecta a millones de habitantes.

Según las últimas cifras del Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales (CIFFC), 209 siniestros están fuera de control en todo el país, de un total de 893 fuegos activos.

Por el momento, los incendios en esta provincia no han causado víctimas, pero varias localidades aisladas han tenido que ser evacuadas.

El humo desprendido por estos fuegos y transportado por el viento ha provocado un deterioro extremo de la calidad del aire en la metrópolis de Toronto, la ciudad más poblada de Canadá, y en el este de Estados Unidos.

Según los datos recopilados por la empresa suiza IQAir este viernes, las ciudades de Chicago, Detroit, Washington y Nueva York eran las más contaminadas del mundo.

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