¿Se puede posponer la final del Mundial 2026 por la mala calidad del aire en NY? Esto dice reglamento de la FIFA

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¿Va a llover o hará calor durante la final del Mundial? | Foto: AFP

La mala calidad del aire que afecta a Nueva York y Nueva Jersey por el humo de los incendios forestales en Canadá ha generado dudas sobre si la final del Mundial 2026 entre España y Argentina podría aplazarse o incluso cambiar de sede.

Aunque hasta el momento la FIFA no ha anunciado ninguna modificación al partido, el reglamento del torneo sí contempla la posibilidad de realizar cambios en circunstancias extraordinarias.

¿La FIFA puede cancelar o reprogramar la final del Mundial 2026?

El Reglamento para la Copa Mundial de la FIFA 2026 establece que el organismo tiene la facultad de modificar el calendario de cualquier partido, incluida la final, si considera que existen razones suficientes.

El documento señala:

“La FIFA tiene derecho a cancelar, reprogramar o cambiar de sede uno o más partidos (o la totalidad del torneo) por cualquier motivo, a su entera discreción, incluso por causas de fuerza mayor o por motivos de salud, seguridad o protección”.

Es decir, si las condiciones representan un riesgo para jugadores, árbitros, personal o aficionados, la FIFA tiene la autoridad para cambiar la fecha, la hora o incluso la sede del encuentro.

¿Qué está pasando con la calidad del aire en Nueva York y Nueva Jersey?

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP) emitió este viernes una alerta por la calidad del aire “Insalubre” en todo el estado debido a una densa nube de humo proveniente de los incendios forestales que continúan activos en Canadá.

Las autoridades advirtieron que las concentraciones de partículas PM2.5 permanecen elevadas y podrían afectar la salud de la población, especialmente de:

Personas con enfermedades cardíacas o pulmonares.

Adultos mayores.

Niños y adolescentes.

Como medida preventiva, el NJDEP recomendó reducir las actividades físicas al aire libre, principalmente durante la tarde, y adelantó que las condiciones podrían mantenerse durante el fin de semana.

⚠️An Air Quality Action Day for Particulate Matter (PM2.5) has been declared for Friday, July 17th.



PM2.5 levels will remain elevated in the Unhealthy category statewide on Friday as a dense plume of Canadian wildfire smoke continues to impact the region. Some members of the… pic.twitter.com/jH9V3IgwuC — New Jersey Department of Environmental Protection (@NewJerseyDEP) July 17, 2026

La cúpula de calor agrava el problema

Además del humo, la región enfrenta una intensa cúpula de calor, un sistema de alta presión que mantiene temperaturas cercanas a los 38 grados Celsius y dificulta la dispersión de los contaminantes.

Este fenómeno también favorece la formación de tormentas eléctricas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento, condiciones que ya han provocado ajustes en otros partidos del Mundial.

¿Han cambiado partidos FIFA durante el Mundial 2026?

Aunque ningún encuentro ha sido suspendido o aplazado por contaminación ambiental, lo que ocurrió durante el torneo fueron modificaciones por tormentas eléctricas:

El partido de dieciseisavos de final entre México y Ecuador, disputado el 30 de junio, comenzó una hora más tarde debido a actividad eléctrica en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Algo similar ocurrió antes del duelo de octavos de final entre México e Inglaterra, cuando también se retrasó el inicio por condiciones meteorológicas.

Estos antecedentes muestran que la FIFA sí ha realizado ajustes cuando considera que existe un riesgo para la seguridad.

La FIFA sigue monitoreando la situación

Pese a la alerta ambiental, los organizadores aseguraron este viernes que continúan evaluando la evolución del humo en la región donde se disputará la final.

“Ha habido conversaciones al respecto, tenemos a un representante del Servicio Meteorológico Nacional trabajando junto a la FIFA, por lo que estamos siguiendo la situación muy de cerca”, declaró Andrew Giuliani, líder del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la organización del Mundial 2026.

Hasta ahora, tanto España como Argentina han podido entrenar con normalidad en las sedes programadas y ninguna de las dos federaciones ha emitido algún posicionamiento sobre la calidad del aire.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

Por ahora, la final entre España y Argentina se mantiene sin cambios en el calendario oficial de la FIFA.

Fecha y hora de la final ¿Cuándo? Domingo 19 de julio 2026

Domingo 19 de julio 2026 ¿A qué hora? 13:00 horas (tiempo del centro de México)

13:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio New York – New Jersey

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