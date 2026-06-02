Siete rutas para llegar caminando al Estadio Azteca para los partidos del Mundial 2026

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¿Cómo llegar caminando al Estadio Azteca durante el Mundial? | Foto: Cuartoscuro-IA

El Gobierno de la Ciudad de México compartió su Guía de Movilidad para el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), incluyendo siete rutas semipeatonales que los aficionados podrán usar para llegar caminando al “Coloso de Santa Úrsula” el próximo 11 de junio, en tiempos estimados de 10 a 30 minutos.

Las rutas facilitadas por las autoridades capitalinas están diseñadas para conectar los distintos medios de transporte de Movilidad Integrada (MI), así como sitios de taxi y otros puntos clave con los accesos al Estadio Ciudad de México.

¿Cuáles son las siete rutas para llegar caminando al Estadio Azteca?

El próximo 11 de junio, se activarán siete diferentes rutas semipeatonales en el área para que los aficionados puedan llegar con más facilidad a la zona del Estadio Ciudad de México, son recorridos que van desde los 10 a los 30 minutos.

Santa Úrsula Parque Cantera Avenida Estadio Azteca Periférico y Renato Leduc Periférico y Calz. Tlalpan Paseo Acoxpa Calzada de Tlalpan

#Importante | ¿Vives cerca del Estadio Ciudad de México? 🤔



🚌 El próximo 11 de junio, activaremos 7 diferentes rutas semipeatonales en el área para que puedas llegar con más facilidad a esta zona, son recorridos que van desde los 10 a los 30 minutos. 🚍🚦



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¿Cómo tomar cada ruta semipeatonal rumbo al Estadio Azteca?

1. Santa Úrsula

La ruta 1, de Santa Úrsula, requiere caminar por las calles Santo Tomás, San Cástulo, San Benjamín, San Celso, San León hacia Circuito Estadio Azteca para llegar a la bifurcación de la distribución de entradas al recinto.

Después de caminar entre 20 y 30 minutos, los aficionados llegarán a la Entrada A o B del Estadio Azteca, además conecta con la lanzadera de ascenso y descenso del servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús).

Los usuarios que quieran tomar la Ruta 1, de Santa Úrsula, también podrán llegar gracias a las rutas de Ride y Park & Ride que lleguen a “Santo Tomás – Santa Úrsula“, es decir:

Park & Ride: Centro Comercial Plaza Carso (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

Ride: Bellas Artes (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

Ride: CETRAM Chapultepec (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

Ride: Ángel de la Independencia (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

Ride: Palacio de los Deportes (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

Ride: Parque México (Llegada a Santo Tomás – Santa Úrsula)

En el caso de Park & Ride, el primer viaje será a las 07:00 horas con una frecuencia de salida de 15 minutos y un costo de viaje redondo de $500.00 (MXN).

En la modalidad de Ride, el primer viaje también será a las 07:00 horas con una frecuencia de salida de 15 minutos, aunque el costo de viaje redondo de $350.00 (MXN).

La diferencia entre Park & Ride y Ride es que en la primera modalidad, los usuarios podrán tener acceso a un estacionamiento en el que podrán dejar su vehículo y volver a él de regreso.

2. Parque Cantera

La Ruta 2, de Parque Cantera, conlleva caminar sobre Avenida del Imán con dirección al Cto. Estadio Azteca, según muestra el mapa del Gobierno de la Ciudad de México.

Dicha ruta se bifurca con la Ruta 3, de Avenida Estadio Azteca, y los aficionados de ambas rutas podrán caminar hacia Calzada de Tlalpan, donde está el Acceso A, que es la puerta principal.

La ruta de Parque Cantera conecta con el sitio de taxis autorizado en Blvd. Gran Sur y Av. Del Imán. Los usuarios que decidan tomar esta opción, caminarán de 20 a 25 minutos, aproximadamente.

3. Avenida Estadio Azteca

El mapa del Gobierno de la Ciudad de México sugiere que la Ruta 3, de Avenida Estadio Azteca, podrá iniciarse desde la bifurcación con el Periférico y caminar hacia Av. del Imán hasta los accesos permitidos.

Los aficionados, que se encontrarán con los usuarios que tomen la ruta de Parque Cantera, podrán caminar por Luis Murillo hasta Calzada Tlalpan. El tiempo estimado de recorrido es de 16 a 20 minutos, aproximadamente.

En el caso de la Ruta 3, el mapa del gobierno capitalino no muestra conexiones con otros sistemas de transporte.

4. Periférico y Renato Leduc

La cuarta ruta empieza en Periférico y Renato Leduc, que tiene conexión con una ruta de taxis, según el mapa del Gobierno de la Ciudad de México.

La caminata empezará en el cruce con Periférico y Renato Leduc hacia la estación Huipulco del Tren Ligero, en donde los usuarios se encontrarán con los aficionados de la Ruta 5.

En la bifurcación con Luis Murillo y Tlalpan se podrá elegir la ruta para los accesos A o B del Estadio Ciudad de México. El recorrido tiene un tiempo aproximado de 12 a 15 minutos, siendo esta una de las más cortas del plan capitalino.

5. Periférico y Calz. Tlalpan

La Ruta 5, de Periférico y Calzada de Tlalpan, conlleva una caminata desde Luis Murillo y Calz. de Tlalpan a la altura de la estación Huipulco del Tren Ligero, en esta ruta se puede llegar a ambos accesos (A o B del estadio).

El tiempo de recorrido para la Ruta 5, que se bifurca con la Ruta 4, es de 12 a 15 minutos, en un tiempo similar a la cuarta ruta.

6. Paseo Acoxpa

La Ruta 6, de Paseo Acoxpa, conecta con el sitio de taxis autorizados por aplicación en Av. Acoxpa y Calzada Acoxpa, según el mapa del Gobierno de la Ciudad de México

El recorrido empieza en Viaducto Tlapan esquina con Paseo Acoxpa hacia Calz. de Tlalpan, se llegará al acceso principal (A) y se podrá extender el recorrido hacia Cto. Estadio Azteca.

El tiempo de recorrido es de aproximadamente 15 minutos, de acuerdo con las estimaciones de dicho recorrido.

7. Calzada de Tlalpan

La Ruta 7, de Calzada de Tlalpan, es una caminata que va desde la estación El Vergel del Tren Ligero con dirección a la puerta principal y Cto. Azteca.

El tiempo aproximado de traslado es de 10 a 15 minutos, según la ruta que se muestra en el mapa del Gobierno de la Ciudad de México.

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