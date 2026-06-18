¿Contra quién irían los terceros lugares en el Mundial? Las 495 combinaciones que definirán los dieciseisavos de final

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¡Todos los posibles cruces en los 16vos de final del Mundial! | Foto: Claro Sports

El Mundial de 2026 es el primero con 48 selecciones y 12 grupos con cuatro equipos cada uno, lo que cambió el sistema de clasificación a la fase de eliminación directa. Debido a que ahora califican los mejores terceros lugares, el equipo de Claro Sports hizo un ejercicio para establecer las 495 combinaciones que definirán los dieciseisavos de final.

Al final de la fase de grupos, calificarán los 12 líderes de cada grupo, los 12 sublíderes y ocho terceres lugares. De esta manera, México conocerá a su rival dependiendo del lugar en que termine al finalizar la fase de grupos.

¿Cómo funciona el sistema de cruces para los dieciseisavos de final del Mundial?

La fase de grupos del Mundial terminará el próximo 27 de junio, cuando se definirá a los ocho terceros lugares que avanzarán y su grupo de procedencia será el factor clave para definir a sus rivales en la siguiente ronda.

Desde antes del inicio del torneo, la FIFA elaboró una matriz con 495 posibles combinaciones que pueden producirse entre los ocho terceros lugares clasificados, lo que evita la necesidad de un sorteo para definir los cruces.

“Dependiendo de qué grupos aporten a esos ocho terceros clasificados, se activará automáticamente una combinación específica de la tabla“, explicó Claro Sports.

Claro Sports enfatizó que no será el mismo escenario si califican los terceros lugares de los grupos A, B, C, D, E, F, G y H a que califiquen los terceros de los grupos A, C, D, E, G, I, K y L. Cada combinación deriva en cruces diferentes.

Los líderes de los grupos A, B, D, E, G, I, K y L conocerán a su rival cuando quede la combinación final de los terceros clasificados.

¿A qué rival pueden enfrentar los líderes de grupo?

GRUPO A (México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia) | Partido de 16vos de final: 30 de junio, Estadio Ciudad de México 3C (Brasil, Marruecos, Escocia, Haití) | 97 Escenarios | 19.6% 3E (Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) | 182 Escenarios | 36.77% 3F (Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez) | 3 Escenarios | 0.61% 3H (España, Cabo Verde, Uruguay, Arabia Saudita) | 194 Escenarios | 39.19% 3I (Francia, Senegal, Irak, Noruega) | 19 Escenarios | 3.84%



GRUPO B (Canadá, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Qatar) | Partido de 16vos de final: 2 de julio, Vancouver Stadium 3E (Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) | 26 Escenarios | 5.25% 3F (Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez) | 5 Escenarios | 1.01% 3G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda) | 260 Escenarios | 52.53% 3I (Francia, Senegal, Irak, Noruega) | 14 Escenarios | 2.83% 3J (Argentina, Argelia, Austria, Jordania) | 190 Escenarios | 38.38%



GRUPO D (Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía) | Partido de 16vos de final: 1 de julio, San Francisco Stadium 3B (Canadá, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Qatar) | 329 Escenarios | 66.46% 3E (Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) | 39 Escenarios | 7.88% 3F (Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez) | 11 Escenarios | 2.22% 3I (Francia, Senegal, Irak, Noruega) | 52 Escenarios | 10.51% 3J (Argentina, Argelia, Austria, Jordania) | 64 Escenarios | 12.93%



GRUPO E (Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) | Partido de 16vos de final: 28 de junio, Boston Stadium 3A (México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia) | 16 Escenarios | 3.23% 3B (Canadá, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Qatar) | 1 Escenarios | 0.2% 3C (Brasil, Marruecos, Escocia, Haití) | 231 Escenarios | 46.67% 3D (Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía) | 212 Escenarios | 42.83% 3F (Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez) | 35 Escenarios | 7.07%



GRUPO G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda) | Partido de 16vos de final: 1 de julio, Seattle Stadium 3A (México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia) | 314 Escenarios | 63.43% 3E (Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) | 6 Escenarios | 1.21% 3H (España, Cabo Verde, Uruguay, Arabia Saudita) | 85 Escenarios | 17.17% 3I (Francia, Senegal, Irak, Noruega) | 41 Escenarios | 8.28% 3J (Argentina, Argelia, Austria, Jordania) | 49 Escenarios | 9.9%



GRUPO I (Francia, Senegal, Irak, Noruega) | Partido de 16vos de final: 30 de junio, New York Stadium 3C (Brasil, Marruecos, Escocia, Haití) | 2 Escenarios | 0.4% 3D (Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía) | 99 Escenarios | 20% 3F (Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez) | 276 Escenarios | 55.76% 3G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda) | 70 Escenarios | 14.14% 3H (España, Cabo Verde, Uruguay, Arabia Saudita) | 48 Escenarios | 9.7%



GRUPO K (Portugal, Colombia, Uzbekistán, RD Congo) | Partido 16vos de final: 3 de julio, Kansas City Stadium 3D (Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía) | 19 Escenarios | 3.84% 3E (Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) | 48 Escenarios | 9.7% 3I (Francia, Senegal, Irak, Noruega) | 91 Escenarios | 18.38% 3J (Argentina, Argelia, Austria, Jordania) | 7 Escenarios | 1.41% 3L (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá) | 330 Escenarios | 66.67%



GRUPO L (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá) | Partido 16vos de final: 1 de julio, Atlanta Stadium 3E (Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) | 29 Escenarios | 5.86% 3H (España, Cabo Verde, Uruguay, Arabia Saudita) | 3 Escenarios | 0.61% 3I (Francia, Senegal, Irak, Noruega) | 113 Escenarios | 22.83% 3J (Argentina, Argelia, Austria, Jordania) | 20 Escenarios | 4.04% 3K (Portugal, Colombia, Uzbekistán, RD Congo) | 330 Escenarios | 66.67%



La tabla ofrecida por el medio deportivo ofrece cuáles son los enfrentamientos más probables para cada líder. “Aunque todos los escenarios son posibles, algunos tienen mucho más peso estadístico dentro de la matriz diseñada por la FIFA“, señala.

En este escenario, si México acabara líder del Grupo A, las probabilidades indican que se enfrentaría al tercer lugar del Grupo H, en donde se encuentran España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.

¿Cuáles son los cruces inamovibles para la segunda ronda?

Mientras que los ocho líderes antes mencionados se enfrentarán a los terceros lugares, los cuatro primeros lugares restantes no dependen de esta combinación.

Los líderes de los grupos F, H, C y J están determinados de la siguiente forma:

El ganador del Grupo F enfrentará al segundo lugar del Grupo C

enfrentará al segundo lugar del El ganador del Grupo H jugará contra el segundo lugar del Grupo J

jugará contra el segundo lugar del El líder del Grupo C se medirá al segundo del Grupo F

se medirá al segundo del El líder del Grupo J se enfrentará al segundo del Grupo H

Estos cuatro cruces nunca cambiarán, sin importar quiénes sean los terceros clasificados, mientras que el resto de los segundos lugares también tienen posiciones determinadas, por lo que se enfrentarán entre sí.

2A (México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia) vs 2B (Canadá, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Qatar) | 28 de junio, Los Angeles Stadium

(México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia) vs (Canadá, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Qatar) | 28 de junio, Los Angeles Stadium 1F (Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez) vs 2C (Brasil, Marruecos, Escocia, Haití) | 29 de junio, Estadio Monterrey

(Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez) vs (Brasil, Marruecos, Escocia, Haití) | 29 de junio, Estadio Monterrey 2K (Portugal, Colombia, Uzbekistán, RD Congo) vs 2L (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá) | 2 de julio, Toronto Stadium

(Portugal, Colombia, Uzbekistán, RD Congo) vs (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá) | 2 de julio, Toronto Stadium 1H (España, Cabo Verde, Uruguay, Arabia Saudita) vs 2J (Argentina, Austria, Argelia, Jordania) | 2 de julio, Los Angeles Stadium

(España, Cabo Verde, Uruguay, Arabia Saudita) vs (Argentina, Austria, Argelia, Jordania) | 2 de julio, Los Angeles Stadium 1C (Brasil, Marruecos, Escocia, Haití) vs 2F (Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez) | 29 de junio, Houston Stadium

(Brasil, Marruecos, Escocia, Haití) vs (Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez) | 29 de junio, Houston Stadium 2E (Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) vs 2I (Francia, Senegal, Irak, Noruega) | 30 de junio, Dallas Stadium

(Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) vs (Francia, Senegal, Irak, Noruega) | 30 de junio, Dallas Stadium 1J (Argentina, Austria, Argelia, Jordania) vs 2 H (España, Cabo Verde, Uruguay, Arabia Saudita) | 3 de julio, Miami Stadium

(Argentina, Austria, Argelia, Jordania) vs H (España, Cabo Verde, Uruguay, Arabia Saudita) | 3 de julio, Miami Stadium 2D (Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía) vs 2G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda) | 3 de julio, Dallas Stadium

Posteriormente, los ganadores de los partidos entre líderes y terceros se cruzarán posteriormente entre sí en octavos de final.

Del mismo modo, los enfrentamientos entre líderes y segundos lugares, así como los cruces entre segundos lugares, permanecen conectados entre ellos en la siguiente ronda.

Al revés… ¿a quiénes se enfrentarían los terceros lugares?

Claro Sports también explicó que es posible entender el sistema desde la perspectiva de los terceros lugares, los cuales también dependen de los otros siete terceros calificados para conocer qué líder de grupo le corresponde.

Mientras algunos terceros solo tienen dos posibles destinos, otros tienen hasta siete posibilidades; sin embargo, solo sabrán su destino hasta que la combinación completa de terceros lugares esté definida.

3A (México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia) 1G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda) | 314 Escenarios | 95.15% 1E (Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) | 16 Escenarios | 4.85%

3B (Canadá, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Qatar) 1D (Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía) | 329 Escenarios | 99.7% 1E (Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) | 1 Escenario | 0.3%

3C (Brasil, Marruecos, Escocia, Haití) 1A (México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia) | 97 Escenarios | 29.39% 1E (Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) | 231 Escenarios | 70% 1I (Francia, Senegal, Irak, Noruega) | 2 Escenarios | 0.61%

3D (Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía) 1E (Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) | 212 Escenarios | 64.24% 1I (Francia, Senegal, Irak, Noruega) | 99 Escenarios | 30% 1K (Portugal, Colombia, Uzbekistán, RD Congo) | 19 Escenarios | 5.76%



3E (Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) 1A (México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia) | 182 Escenarios | 55.15% 1B (Canadá, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Qatar) | 26 Escenarios | 7.88% 1D (Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía) | 39 Escenarios | 11.82% 1G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda) | 6 Escenarios | 1.82% 1K (Portugal, Colombia, Uzbekistán, RD Congo) | 48 Escenarios | 14.55% 1L (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá) | 29 Escenarios | 8.79%

3F (Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez) 1A (México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia) | 3 Escenarios | 0.91% 1B (Canadá, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Qatar) | 5 Escenarios | 1.52% 1D (Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía) | 11 Escenarios | 3.33% 1E (Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) | 35 Escenarios | 10.61% 1I (Francia, Senegal, Irak, Noruega) | 276 Escenarios | 83.64%

3G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda) 1B (Canadá, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Qatar) | 260 Escenarios | 78.79% 1I (Francia, Senegal, Irak, Noruega) | 70 Escenarios | 21.21%

3H (España, Cabo Verde, Uruguay, Arabia Saudita) 1A (México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia) | 194 Escenarios | 58.79% 1G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda) | 85 Escenarios | 25.76% 1I (Francia, Senegal, Irak, Noruega) | 48 Escenarios | 14.55% 1L (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá) | 3 Escenarios | 0.91%



3I (Francia, Senegal, Irak, Noruega) 1A (México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia) | 19 Escenarios | 5.76% 1B (Canadá, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Qatar) | 14 Escenarios | 4.24% 1D (Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía) | 52 Escenarios | 15.76% 1G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda) | 41 Escenarios | 12.42% 1K (Portugal, Colombia, Uzbekistán, RD Congo) | 91 Escenarios | 27.58% 1L (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá) | 113 Escenarios | 34.24%

3J (Argentina, Austria, Argelia, Jordania) 1B (Canadá, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Qatar) | 190 Escenarios | 57.58% 1D (Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía) | 64 Escenarios | 19.39% 1G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda) | 49 Escenarios | 14.85% 1K (Portugal, Colombia, Uzbekistán, RD Congo) | 7 Escenarios | 2.12% 1L (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá) | 20 Escenarios | 6.06%

3K (Portugal, Colombia, Uzbekistán, RD Congo) 1L (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá) | 330 Escenarios | 100%

3L (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá) 1K (Portugal, Colombia, Uzbekistán, RD Congo) | 330 Escenarios | 100%



En dicha configuración solo existe una excepción que no presentaría ninguna combinación con desenlace diferente:

Si el tercer lugar del Grupo K (Portugal, Colombia, Uzbekistán, RD Congo) consigue avanzar a dieciseisavos de final, tendrá un único rival posible: el líder del Grupo L (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá).

Lo mismo ocurre a la inversa, es decir, si el tercer lugar del Grupo L clasifica entre los ocho mejores, enfrentará obligatoriamente al ganador del Grupo K, de acuerdo con Claro Sports.

La razón es que la presencia de los terceros de K y L activa un efecto dominó dentro de la matriz oficial de la FIFA, condicionando automáticamente la distribución del resto de los terceros lugares y ayudando a definir todos los demás cruces.

¿Quiénes son los mejores terceros lugares tras la primera jornada?

Tras la primera jornada de la fase de grupos, que terminó con el triunfo de Colombia sobre Uzbekistán, está es la tabla de mejores terceros lugares:

Países Bajos | 1 punto | 0 DG | 2 GF Brasil | 1 punto | 0 DG | 1 GF Bélgica | 1 punto | 0 DG | 1 GF Qatar | 1 punto | 0 DG | 1 GF Portugal | 1 punto | 0 DG | 1 GF España | 1 punto | 0 DG | 0 GF Chequia | 0 puntos | -1 DG | 1 GF Ecuador | 0 puntos | -1 DG | 0 GF Panamá | 0 puntos | -1 DG | 0 GF Senegal | 0 puntos | -2 DG | 1 GF Jordania | 0 puntos | -2 DG | 1 GF Turquía | 0 puntos | -2 DG | 0 GF

Los criterios para la tabla de terceros lugares son: Puntos, diferencia de goles, goles a favor, puntos fair play y ranking oficial de la FIFA.

Con está tabla, la combinación que aplica para definir los dieciseisavos de final es: A, B, C, E, F, G, H, K.

Con estos ocho rivales calificados, el rival de México en caso de ser líder de grupo sería el tercer lugar del Grupo H, es decir, España. Del otro lado, Chequia, que es el actual tercer lugar del grupo del Tri, enfrentaría a Nueva Zelanda, líder del Grupo G.

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