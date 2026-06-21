Astronautas de la NASA llevan el Mundial al espacio; ¿qué hacen jugando con un balón de futbol?

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El balompié llega al espacio. Foto: NASA

La NASA compartió un video donde se observa a cuatro astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional realizando una actividad poco habitual dentro de su rutina, jugar con el balón oficial del Mundial 2026.

El video fue acompañado por un mensaje de la NASA en el que destacan el objetivo de estas demostraciones. “Estamos trabajando para inspirar a la próxima generación mostrando cómo la exploración espacial inspira la innovación en la ciencia del deporte y en la vida cotidiana”.

Video: astronautas de la NASA juegan con balón del Mundial en el espacio

The official FIFA World Cup ball went to space!



We're working to inspire the next generation by showing how space exploration inspires innovation in sports science — and everyday life. Learn more: https://t.co/CWbI8MFDtp pic.twitter.com/ebJtkpD5uM — NASA (@NASA) June 20, 2026

En las imágenes, que duran poco más de 30 segundos, se ve a dos hombres y dos mujeres astronautas interactuando con el esférico en un entorno de microgravedad, donde cada movimiento del balón flota y cambia de dirección sin la resistencia de la gravedad terrestre. La escena llamó la atención de los usuarios por el contraste entre la ciencia espacial y el deporte más popular del mundo.

El protagonista del video es “Trionda”, el balón oficial del Mundial 2026 diseñado por Adidas y la FIFA, cuyo nombre hace referencia a los tres países anfitriones del torneo: México, Estados Unidos y Canadá.

NASA jugó con un balón del Mundial para anunciar colaboración

De acuerdo con la publicación, para los aficionados al futbol con una exhibición que conectará la exploración espacial con el deporte más popular del mundo. Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, la agencia espacial estadounidense estará presente en el FIFA Fan Festival de Houston, donde mostrará cómo la investigación en el espacio impacta la vida cotidiana en la Tierra.

Esta experiencia será gratuita y estará disponible durante todos los partidos del torneo en East Downtown, Houston. Además de actividades interactivas, el evento incluirá la participación de astronautas del programa Artemis, quienes compartirán su experiencia en misiones alrededor de la Luna.

La presencia de la agencia no se limita a la exhibición, ya que también busca mostrar cómo la tecnología desarrollada para la exploración espacial ha llegado incluso al terreno de juego.

DDentro del comunicado, la NASA explicó que muchas de sus innovaciones creadas para misiones espaciales han terminado influyendo en productos de uso cotidiano, incluido el futbol profesional. Parte de estas investigaciones se han realizado en la Estación Espacial Internacional, donde durante más de 25 años se han estudiado fenómenos de física y aerodinámica aplicados a objetos en movimiento.

En 2019, en colaboración con el ISS National Laboratory, investigadores analizaron cómo la distribución de masa en un balón de futbol influye en su estabilidad, rotación y trayectoria en el aire. Estos estudios han ayudado a comprender mejor el comportamiento de los balones utilizados en torneos internacionales.

Además, la NASA y Adidas también han desarrollado demostraciones STEM que comparan el comportamiento de balones en microgravedad, mostrando cómo la física del espacio puede explicar el movimiento en la Tierra.

“El mismo tipo de física que gobierna el movimiento en el espacio también influye en el futbol que millones de personas ven en la Tierra”. NASA

Con estas iniciativas, la NASA busca acercar la ciencia espacial al público general a través del deporte, demostrando que la exploración del universo también tiene impacto directo en la vida diaria, incluso en una cancha de futbol.

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