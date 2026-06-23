¿La nueva novia del Mundial? Daniela Naiel Aguilera, la paraguaya que roba suspiros

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Daniela Naiel Aguilar… ¿la novia del Mundial de 2026? | Fotos: Reuters

Daniela Naiel Aguilera es una modelo y creadora de contenido paraguaya que, incluso sin ir a un solo partido de la justa mundialista, ya ha sido bautizada en redes sociales como la nueva “novia del Mundial” debido a sus fotografías portando el jersey de la Selección de Paraguay.

A través de sus redes sociales, la fashion model guaraní ha compartido diversos momentos viviendo el torneo y celebrando el triunfo de su selección el pasado viernes ante su similar de Turquía por marcador de 1-0.

Conoce a Daniela Naiel Aguilera… ¿la novia del Mundial de 2026?

Aunque la “novia del Mundial” suele ser una aficionada captada en los estadios donde se celebra el Mundial, Daniela Naiel Aguilera Fischer se convirtió en candidata de este título no oficial por su contenido de redes sociales.

El medio La Nación, de Paraguay, precisó que nació el 14 de junio de 2006, por lo que tiene 20 años y su signo zodiacal es Géminis.

En entrevista con dicho medio paraguayo, Daniela Naiel habló de los usuarios que llegaron a creer y afirmar que sus fotos mostraban a una modelo hecha con inteligencia artificial (IA).

“Me gustan absolutamente todos los apodos que la gente me da, siempre y cuando sean positivos. Lo que sí me molesta un poco es cuando dicen que soy IA”. Daniela Naiel Aguilera Fischer

Actualmente, tiene pareja y, con respecto al futbol, aseguró no tener un futbolista paraguayo favorito. “Todos son mis favoritos porque uno no funciona sin el otro“, dijo.

El medio de comunicación paraguayo también compartió algunos datos básicos y curiosos de la nueva “novia del Mundial”:

Comida favorita: Asado a la olla con arroz kesú

Asado a la olla con arroz kesú Serie favorita: “The Vampire Diaries”

“The Vampire Diaries” Libro favorito: “Hábitos Atómicos”

“Hábitos Atómicos” Color favorito: Rosadito y celeste

Rosadito y celeste Perfume favorito: Miss Dior

Miss Dior Hobby favorito: Cantar y bailar

Cantar y bailar Sueño pendiente: Ser un ángel de Victoria’s Secret

Ser un ángel de Victoria’s Secret Ciudad que quiere conocer: Tokio, Japón

Tokio, Japón Palabra que la define: Divertida

¿Por qué se hizo viral la nueva “novia del Mundial”?

Aguilera Fischer se hizo viral por una serie de fotos que compartió desde el Estadio Defensores del Chaco, en donde el pasado 5 de junio la Selección de Paraguay tuvo su despedida rumbo al Mundial.

A partir de ese momento, ha seguido de cerca a la selección guaraní en su aventura mundialista. Después de perder 4-0 ante la anfitriona Estados Unidos, sacó una valiosa victoria ante Turquía con solitario gol de Matías Galarza.

Después de la primera victoria mundialista de Paraguay, Daniela Naiel Aguilera compartió una imagen celebrando el triunfo desde el Panteón Nacional de los Héroes en Asunción.

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