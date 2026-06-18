¿Cuál es el estado de salud del papá de Messi? Familia desmiente su muerte

GENERANDO AUDIO...

Jorge Messi, acompañando a su hijo en Barcelona. Foto: AFP/Archivo

Jorge Messi, papá de Lionel Messi, atraviesa una situación de salud, informó la familia del astro argentino a través de un comunicado compartido este jueves.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, menciona el documento.

Esto se da a conocer luego de que distintos medios de comunicación informaran de la presunta muerte del padre del capitán de la selección albiceleste.

El COMUNICADO OFICIAL de la FAMILIA MESSI, con respecto a la situación de salud de Jorge. pic.twitter.com/6mM0qzIgBM — Messismo (@Messismo10) June 18, 2026

¿Qué se sabe del estado de salud de Jorge Messi?

Debido a los rumores, los familiares de Jorge Messi, de 68 años, no dudó en expresar su malestar ante las especulaciones, por lo que pidieron respeto ante la situación.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, destaca el comunicado.

Aunque no se compartieron detalles del estado de salud del padre de Lionel Messi, la familia aclaró que únicamente sus integrantes cuentan con la información real, por lo que cualquier otra versión que no provenga de ellos, o sus canales correspondientes, “no debe ser considerada válida ni veraz”.

Familia de Messi pide prudencia ante la situación

Asimismo, la familia pidió prudencia y humanidad, además de que agradecieron las muestras de cariño y respeto para el papá de Lionel Messi.

Finalmente, solicitaron que “se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”.

“Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes”, resaltó el comunicado.

¿Cómo se encuentra Lionel Messi?

Tras marcar su primer gol en el Mundial 2026 contra Argelia, el martes pasado, Messi se emocionó hasta las lágrimas y después explicó que su llanto se debía a haber pasado momentos “difíciles” en los últimos días, sin dar más detalles.

“Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, dijo ante los periodistas.

Jorge Messi es representante y una de las principales figuras de apoyo de su hijo. Lo ha acompañado durante su carrera en el Barcelona, el Paris Saint-Germain y ahora con el Inter Miami, así como en los principales títulos obtenidos con la selección argentina.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.