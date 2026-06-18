México en el Mundial 2026: ¿contra quién jugaría si termina tercero del Grupo A? Estos son sus posibles rivales

GENERANDO AUDIO...

Rivales si México acaba tercero del Grupo A. Foto: Claro Sports

México inició su camino en el Mundial 2026 con una victoria sobre Sudáfrica, resultado que lo puso en ventaja dentro del Grupo A. Sin embargo, su posición final dependerá de sus partidos ante Corea del Sur y Chequia. Ante esto, Claro Sports realizó un ejercicio sobre los escenarios del Tri y sus posibles rivales si avanza como tercer lugar.

Sigue toda la información del Mundial a través de Claro Sports.

Con el nuevo formato de 48 selecciones, terminar tercero de grupo ya no significa quedar eliminado. Los dos primeros lugares de cada sector avanzarán a dieciseisavos de final, pero también lo harán los ocho mejores terceros lugares de los 12 grupos.

Si México finaliza en la tercera posición y logra clasificarse entre los mejores terceros, únicamente tendría dos posibles rivales en la primera ronda de eliminación directa.

¿Cómo se define el rival de México si queda tercero?

A diferencia de torneos anteriores, el Mundial 2026 no tendrá un cruce definido únicamente por la posición del equipo en la tabla. La FIFA estableció una matriz con 495 combinaciones posibles para ordenar los enfrentamientos de dieciseisavos de final.

Primero se arma una clasificación general con los terceros lugares de los grupos A al L. Los criterios para ordenar a los equipos son:

Puntos obtenidos

Diferencia de goles

Goles anotados

Fair Play

Ranking FIFA

Después, dependiendo de qué grupos aporten a los ocho mejores terceros lugares, se activa una combinación específica que determina los cruces.

México tendría dos posibles rivales si avanza como tercero

En caso de que el Tri termine tercero del Grupo A y logre avanzar, existen 330 escenarios posibles con los ocho terceros clasificados.

De esos escenarios, en 314 combinaciones (95.15%) México enfrentaría al líder del Grupo G, mientras que solamente en 16 casos (4.85%) se mediría ante el primer lugar del Grupo E.

El Grupo G está conformado por:

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Tras la primera jornada, todos sus integrantes se encuentran con un punto, luego de los empates entre Bélgica y Egipto (1-1), y entre Irán y Nueva Zelanda (2-2).

Cruce México si queda tercero del Grupo A. Foto: Claro Sports

Por otro lado, el Grupo E actualmente tiene como líder a Alemania, que goleó 7-1 a Curazao en su debut. Costa de Marfil también pelea por la cima después de vencer 1-0 a Ecuador.

Con menores posibilidades rivales de México. Foto: Claro Sports

¿Dónde jugaría México los dieciseisavos si queda tercero?

El rival también definiría la sede y fecha del partido, si México enfrenta al líder del Grupo G, jugaría el 1 de julio en el Seattle Stadium.

En cambio, si se da una de las 16 combinaciones especiales que lo mandan contra el ganador del Grupo E, el partido sería el 28 de junio en el Boston Stadium.

Así están los mejores terceros lugares después de la primera jornada

Hasta ahora, la tabla de terceros lugares se encuentra así:

Países Bajos | 1 punto | 0 DG | 2 GF Brasil | 1 punto | 0 DG | 1 GF Bélgica | 1 punto | 0 DG | 1 GF Qatar | 1 punto | 0 DG | 1 GF Portugal | 1 punto | 0 DG | 1 GF España | 1 punto | 0 DG | 0 GF Chequia | 1 punto | 0 DG | 2 GF Ecuador | 0 puntos | -1 DG | 0 GF Panamá | 0 puntos | -1 DG | 0 GF Senegal | 0 puntos | -2 DG | 1 GF Jordania | 0 puntos | -2 DG | 1 GF Turquía | 0 puntos | -2 DG | 0 GF

Con la combinación actual de terceros clasificados, México enfrentaría a España en caso de quedar tercero y avanzar a la fase final.

Los cruces de dieciseisavos quedarían así por ahora:

Alemania vs Brasil

Noruega vs Países Bajos

Corea del Sur vs Canadá

Suecia vs Marruecos

RD Congo vs Ghana

Uruguay vs Austria

Estados Unidos vs Qatar

Nueva Zelanda vs Chequia

Escocia vs Japón

Costa de Marfil vs Francia

México vs España

Inglaterra vs Portugal

Argentina vs Arabia Saudita

Australia vs Irán

Suiza vs Bélgica

Colombia vs Ecuador

¿Qué necesita México para evitar estos escenarios?

La mejor posición para el Tri sería terminar líder del Grupo A. En ese caso jugaría el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México y su rival dependería de otros sectores, aunque tendría más opciones favorables.

Si México termina segundo lugar del grupo, el panorama también queda definido: enfrentaría al segundo puesto del Grupo B el 28 de junio en el Los Angeles Stadium.

Si México termina segundo. Foto: Claro Sports

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.