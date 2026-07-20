¡Orgullo mexicano! Julián Quiñones, dentro del top 10 de goleadores del Mundial 2026

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Julián Quiñones en el top 10 de goleadores del Mundial 2026 Foto: Reuters

Julián Quiñones fue el máximo goleador de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 al sumar cuatro anotaciones, posicionándose dentro del top 10 de goleadores.

El delantero mexicano logró esta cifra, además de una asistencia de gol, en 440 minutos jugados, mientras que Kylian Mbappé es el máximo anotador del torneo con 10 goles y 4 asistencias, de acuerdo con la cuenta de estadísticas “The Spectador Index”.

World Cup 2026 top scorers, final tally.



🇫🇷 Kylian Mbappe: 10 goals

🇦🇷 Lionel Messi: 8 goals

🇳🇴 Erling Haaland: 7 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham: 7 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane: 6 goals

🇫🇷 Ousmane Dembele: 5 goals

🇪🇸 Mikel Oyarzabal: 5 goals

🇸🇳 Ismaila Sarr: 4 goals

🇲🇽 Julian Quinones: 4 goals… — The Spectator Index (@spectatorindex) July 20, 2026

Julián Quiñones, en el top 10 de goleadores, ¿quiénes más están en la lista?

El Mundial 2026 ya terminó, España se proclamó campeón al derrotar a Argentina yKylian Mbappé logró la Bota de Oro al superar a Messi en goles durante el torneo.

Pero el nombre del mexicano Julián Quiñones forma parte del top 10 de goleadores junto a jugadores como Vinícius, Harry Kane o Erling Haaland.

Los goleadores del Mundial son:

Kylian Mbappé (FRA) — 10 goles y 4 asistencias en 769 minutos

Lionel Messi (ARG) — 8 goles y 4 asistencias en 853 minutos

Jude Bellingham (ENG) — 7 goles y 1 asistencia en 698 minutos

Erling Haaland (NOR) — 7 goles y 0 asistencias en 537 minutos

Ousmane Dembélé (FRA) — 6 goles y 2 asistencias en 648 minutos

Harry Kane (ENG) — 6 goles y 1 asistencia en 732 minutos

Mikel Oyarzabal (ESP) — 5 goles y 1 asistencia en 664 minutos

Ismaïla Sarr (SEN) — 4 goles y 1 asistencia en 419 minutos

Julián Quiñones (MEX) — 4 goles y 1 asistencia en 440 minutos

Vinícius Júnior (BRA) — 4 goles y 1 asistencia en 505 minutos

Cabe destacar que Kylian Mbappé también se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con un total de 22 goles.

Los goles de Quiñones en la Copa del Mundo

Julián Quiñones fue uno de los futbolistas más destacados de México en el torneo mundialista. Su primer gol también fue el primero de todo el Mundial, al aprovechar una recuperación de Erik Lira, donde con un potente disparo abrió el marcador, ayudando a la primera victoria de la Selección.

Después marcó un segundo gol en el partido contra Chequia, un mal despeje del defensa al minuto 61 le dejó la portería libre para sumar una anotación en el juego que terminó 3-0.

Ya en la fase de eliminación directa, Ecuador fue el rival de México en dieciseisavos, en un contragolpe Julián recorrió toda la cancha rival hasta llegar al área contraria, donde con un potente disparo venció al portero y puso el 1-0 al minuto 22.

GOOOOOL DE MÉXICO ¡QUIIÑOOONEEEES! ¡ESTO AÚN NO SE ACABA! 🇲🇽⚽#ElMundialEsNuestro y el México vs Inglaterra se vive por @canalestrellas, @micanalcinco y @vix Ver menos pic.twitter.com/9IXr5La0rQ — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 6, 2026

El último gol de Quiñones en el Mundial fue contra Inglaterra. Después de las dos anotaciones de Bellingham, un tiro libre y un mal rechace permitieron a Julián poner el 2-1 en ese momento y hacer creer a los aficionados que la victoria era posible.

Finalmente, el cuadro inglés se terminó imponiendo 3-2 a México, eliminando al anfitrión del Mundial 2026.

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