En vivo: estallan festejos en España tras victoria en el Mundial 2026

Los aficionados celebran el segundo Mundial ganado por España Foto Reuters

España logró su segunda copa del Mundo al derrotar a la selección de Argentina con un gol de Ferran al segundo tiempo del agregado, tras esto los festejos en el territorio ibérico se desataron.

La final se jugó en el Estadio MetLife de Nueva York, donde Rodri, elegido el mejor jugador del torneo, levantó la copa para La Roja’, en lo que fue el último partido de una justa mundialista para Lionel Messi.

La Plaza de Cibeles lista para la celebración Se ha dado a conocer que los festejos de ‘La Roja’ serán en la Plaza de Cibeles cerca de las 19:00 (hora de España) después de hacer un recorrido en autobús, eligiendo ese punto para la celebración. Previamente los jugadores visitarán el Palacio de la Zarzuela donde serán recibidos por los reyes Felipe VI y Letizia, posteriormente visitarán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. 👀⛲️ Así se encuentra la Plaza de Cibeles a falta de SEIS horas para la llegada de la Selección Española



🎥 @AndresSSDL pic.twitter.com/8IvbU3iqx3 — NEKO Deportes (@NEKODeportes) July 20, 2026 Después de conseguir el segundo título mundial en su historia la selección de España aterrizó a las 14:30 (hora de España) siendo el capitán de La Roja, Rodri Hernández, el primero en salir con el trofeo en las manos La selección española llegó a Madrid para festejar su triunfo en el Mundial



Aterrizó este lunes en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 2:30 de la tarde hora local.



Está previsto que más tarde sean recibidos por la Casa Real y luego irán a La Moncloa, para luego… pic.twitter.com/6pHUY6OMEx — Sergio Novelli (@SergioNovelliE) July 20, 2026

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