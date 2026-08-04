¿Cuántas medallas lleva México hoy en los Juegos Centroamericanos 2026? 

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Medallas de México en los centroamericanos. Foto: Conade

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continúan su marcha y las medallas siguen repartiéndose entre las delegaciones participantes.

Conforme avanzan las competencias en distintas disciplinas, el medallero se mantiene en constante movimiento, aunque México ha logrado consolidarse como el líder de la clasificación general desde las primeras jornadas de actividad.

La delegación mexicana comenzó la justa con un ritmo dominante y ha logrado ampliar su ventaja sobre sus principales perseguidores, Colombia y Cuba, que ocupan el segundo y tercer lugar del medallero, respectivamente.

Detrás aparecen Venezuela, Puerto Rico y el país anfitrión, República Dominicana, que también han sumado una importante cantidad de preseas.

¿Cuántas medallas lleva México hoy?

Al cierre de la jornada de este 3 de agosto, México acumula 267 medallas en Santo Domingo 2026, distribuidas de la siguiente manera:

120 medallas de oro

81 medallas de plata

68 medallas de bronce

Total: 269 medallas.

La cosecha de este lunes permitió a la representación mexicana mantenerse con una cómoda ventaja en la cima del medallero gracias a actuaciones destacadas en atletismo, triatlón, tenis de mesa, lanzamiento de bala y otras disciplinas.

Durante la jornada del 3 de agosto, México volvió a incrementar su cosecha de medallas con actuaciones sobresalientes en varias disciplinas.

La delegación nacional conquistó la medalla de oro en el relevo mixto de triatlón, con el equipo integrado por Rosa María Tapia, Nicolás Probert, Marcela Álvarez y Erik Ramos. Además, Alegna González se coronó en los 21 kilómetros de marcha femenil, mientras que Ricardo Ortiz hizo lo propio en la prueba varonil, confirmando el dominio mexicano en la marcha atlética.

México también sumó el oro en tenis de mesa por equipos masculino, tras derrotar 3-1 a Cuba en la final, y Uziel Muñoz se quedó con el primer lugar en lanzamiento de bala.

En tanto, Alejandra Ortega obtuvo la medalla de plata en los 21 kilómetros de marcha para completar el 1-2 mexicano junto con Alegna González, mientras que la selección femenil de hockey sobre césped conquistó la plata al caer frente a Cuba en la final definida por penales.

¡Subcampeonas! 🏑



El equipo femenil y el entrenador San Yusen Zuleta sube al podio en #SantoDomingo2026 🇩🇴



🇲🇽 0-2 🇨🇺

👉🏻 El juego se definió en shoot out



🥇 🇨🇺

🥈 🇲🇽

🥉 🇻🇪#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/RfyvN8KgFT — CONADE (@conadeoficial) August 3, 2026

Con menos de una semana para el cierre de los Juegos, México buscará seguir incrementando su cosecha y asegurar el primer lugar del medallero en una edición que reúne a los mejores atletas de la región.

Medallero de Santo Domingo 2026, al momento

¿Cuántas medallas ganó México en las últimas dos ediciones de los Juegos Centroamericanos?

México llegó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la misión de refrendar el dominio que construyó en las dos ediciones más recientes.

La delegación nacional terminó en el primer lugar del medallero tanto en Barranquilla 2018 como en San Salvador 2023, consolidándose como la principal potencia deportiva de la región.

El triunfo conseguido en Barranquilla tuvo un significado especial, ya que rompió una hegemonía de más de cinco décadas de Cuba en las ediciones en las que participó la isla.

Posteriormente, en San Salvador 2023, México firmó la mejor actuación de su historia en estos Juegos al conquistar 145 medallas de oro, la cifra más alta obtenida por el país en una sola edición.

En las dos justas anteriores, la representación mexicana acumuló 694 medallas, producto de 277 oros, 226 platas y 191 bronces, un rendimiento que le permitió llegar a Santo Domingo 2026 como el país con más preseas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con 4 mil 252 medallas (mil 523 de oro, mil 439 de plata y mil 290 de bronce). No obstante, Cuba todavía conserva el liderato histórico en el número de medallas de oro, con mil 919 títulos.

México en las últimas dos ediciones:

San Salvador 2023: 353 medallas (145 oros, 108 platas y 100 bronces).

353 medallas (145 oros, 108 platas y 100 bronces). Barranquilla 2018: 341 medallas (132 oros, 118 platas y 91 bronces).

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