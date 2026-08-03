Pelea campal entre Toros y Acereros: Danry Vásquez golpea a Rodolfo Amador y la LMB lo suspende indefinidamente

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Pelea campal en partido de béisbol. Foto: Getty Images

El duelo entre Tijuana y Monclova terminó en una batalla campal que dejó un jugador lesionado, cuatro expulsados y una sanción para el venezolano Danry Vásquez.

Dicho encuentro de los Toros de Tijuana y Acereros de Monclova, disputado ayer, domingo 2 de agosto en el estadio Toros Mobil Park, Baja Calfifornia, quedó marcado por una gran trifulca encabezada por Danry Vásquez, quien golpeó y pateó al tercera base Rodolfo Amador tras una jugada en la cuarta entrada.

🚨 | Nuevamente Danry Vásquez en un episodio de violencia, lamentable. pic.twitter.com/q2wIyGCug7 — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) August 3, 2026

La agresión provocó que jugadores de ambas novenas abandonaran las bancas y los bullpens para involucrarse en una pelea que obligó a detener el partido durante una hora con 18 minutos.

El saldo fue de cuatro expulsados, un pelotero trasladado en ambulancia por una fractura y, un día después, una suspensión indefinida para el venezolano de los Toros.

¿Cómo comenzó la pelea entre Toros y Acereros?

La disputa se originó en la parte baja del cuarto inning, cuando Tijuana ganaba 2-1, la ofensiva de los Toros tenía corredores en primera y tercera tras imparables de Danry Vásquez e Isaac Rodríguez.

Enseguida, Jonathan Guzmán conectó una rola que permitió al antesalista Rodolfo Amador iniciar una jugada de “tira y tira” entre la tercera base y el plato.

Con apoyo del receptor José Heberto Félix, Amador consiguió tocar a Vásquez para decretar el out cuando el venezolano intentaba regresar a la antesala.

La jugada parecía terminar ahí, sin embargo, inmediatamente después del toque, Danry Vásquez perdió el control.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el bateador designado de los Toros lanzó un puñetazo directo al rostro de Rodolfo Amador, derribándolo sobre el terreno.

Cuando el jugador de Acereros ya estaba en el suelo, Vásquez todavía le propinó una patada, desatando la pelea entre ambos equipos.

Tras la agresión, jugadores y cuerpos técnicos de ambas organizaciones ingresaron al terreno para separar a los involucrados, aunque rápidamente comenzaron empujones y golpes en distintos puntos del diamante.

La situación obligó a la intervención de los umpires y personal de seguridad, mientras el partido permanecía detenido durante una hora con 18 minutos.

Después de revisar los hechos, el cuerpo arbitral expulsó a cuatro jugadores:

Toros de Tijuana

Danry Vásquez

Adonis Medina

Acereros de Monclova

Jecksson Flores

Ryan Hernández

Ryan Hernández sufrió una fractura durante la bronca

Aunque Rodolfo Amador fue quien recibió la agresión inicial, el jugador que terminó con la lesión más grave fue Ryan Hernández, primera base de Acereros.

Durante la pelea sufrió una fractura en el brazo derecho, por lo que fue retirado del estadio en ambulancia para recibir atención médica.

Amador logró reincorporarse tras permanecer algunos momentos desorientado luego del golpe recibido.

Acereros remontó el partido

Una vez controlada la situación, el juego pudo reanudarse, aunque Toros mantenía la ventaja cuando ocurrió la pelea, Acereros de Monclova remontó el marcador y terminó imponiéndose por 5-3, resultado con el que aseguró su boleto a los playoffs de la LMB.

Sin embargo, el triunfo quedó opacado por las imágenes de la agresión protagonizada por Danry Vásquez.

Danry Vásquez ya tenía antecedentes de violencia

En 2016, cuando jugaba para los Corpus Christi Hooks, sucursal Doble A de los Astros de Houston, Danry Vásquez fue arrestado por un caso de violencia doméstica después de que cámaras de seguridad captaran una agresión contra su entonces pareja, Fabiana Pérez, dentro del estadio.

🚨 | En el 2016 Danry Vásquez fue arrestado por agredir a su entonces pareja.



MLB lo suspendió, los Astros lo dejaron en libertad y, tras hacerse público el video en 2018, también fue despedido de su equipo en una liga independiente. Nunca llegó a debutar en las Grandes Ligas. https://t.co/qWx1Vm70hm pic.twitter.com/3mUvQw823j — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) August 3, 2026

Tras el incidente, los Astros terminaron su relación con el jugador y Major League Baseball lo suspendió mientras avanzaba la investigación.

Aunque posteriormente los cargos fueron desestimados tras un acuerdo judicial, el caso volvió a cobrar notoriedad cuando el video fue difundido públicamente en 2018.

La LMB suspende indefinidamente a Danry Vásquez

Este lunes 3 de agosto la Liga Mexicana de Beisbol anunció un castigo para el pelotero venezolano, mediante un comunicado, la presidencia de la LMB informó la suspensión inmediata y por tiempo indefinido de Danry Vásquez, al considerar que su conducta es incompatible con los valores del circuito.

“La LMB Banorte reprueba este tipo de agresiones y cualquier tipo de violencia, que no son compatibles con los valores de la Liga de juego limpio y respeto al rival, y que ponen en peligro la integridad física y la carrera de un compañero de profesión”, Liga Mexicana de Beisbol Banorte

Asimismo, informó que continúa evaluando la actuación del resto de los jugadores involucrados para determinar si habrá nuevas sanciones conforme al Reglamento de Sanciones vigente.

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