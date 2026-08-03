Javier “Chicharito” Hernández revela la verdad de su divorcio con Sarah Kohan

GENERANDO AUDIO...

Javier “Chicharito” Hernández revela la verdad de su divorcio. Foto: AFP

Javier “Chicharito” Hernández habló por primera vez de manera abierta sobre el fin de su matrimonio con la modelo australiana Sarah Kohan, una separación que ocurrió hace cinco años y de la que hasta ahora había evitado profundizar públicamente.

El ex delantero de Chivas abordó el tema durante el episodio 9 de su podcast “Learning to be Human“, donde conversó con la emprendedora Eleni Fafoutis sobre las lecciones que le dejó el divorcio, la paternidad y el proceso de crecimiento personal que ha vivido desde entonces.

Durante la charla, “Chicharito” Hernández aseguró que la decisión de poner fin a la relación se tomó pensando en el bienestar de sus hijos y reconoció que ambos tuvieron responsabilidad en el desenlace del matrimonio.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana explicó que, con el paso del tiempo, comprendió que el fracaso de un matrimonio no depende únicamente de una persona, por lo que dijo que los dos eran responsables.

“Yo creo que no existe matrimonio que no funcione en el que las dos partes no sean responsables”, afirmó.

Asimismo, hizo una autocrítica sobre el papel que desempeñó durante la relación.

“Yo no estaba siendo lo suficientemente masculino para sostener esa familia, y creo que a ella le faltó también ser muchísimo más femenina”, expresó durante la conversación.

El futbolista explicó que ambos atravesaban procesos personales complejos mientras intentaban adaptarse a la vida en pareja y a la llegada de sus hijos, situación que terminó afectando la relación.

Reconoce que idealizó el matrimonio

Durante el episodio, Hernández confesó que inició su matrimonio con expectativas poco realistas sobre la vida familiar.

“Yo pensaba en ese momento que estar casado y tener una familia iba a ser algo distinto, que iba a ser fácil de hacerse”, comentó.

El delantero señaló que convertirse en padres representó un reto mucho mayor de lo que ambos imaginaron y reconoció que ninguno estaba completamente preparado para afrontar esa nueva etapa.

Incluso reflexionó sobre lo complejo que resulta la maternidad y la paternidad.

“Nadie sabe cómo ser madre, cómo te vas a sentir, cómo vas a reaccionar”, dijo el futbolista.

La prioridad fueron sus hijos

Hernández explicó que, tras la separación, tanto él como Sarah Kohan decidieron enfocarse en reconstruir sus vidas para poder brindar un mejor ejemplo a sus hijos.

“Lo más importante era que cada uno nos fuéramos por nuestro caminito, por nuestra vida, para darle a nuestros hijos el mejor ejemplo de cómo poder ser feliz”, agregó.

El atacante aseguró que actualmente observa esa etapa desde una perspectiva distinta y considera que el proceso le permitió crecer como persona y como padre.

Cinco años sin hablar del tema

Las declaraciones representan la primera ocasión en que Javier Hernández habla con profundidad sobre los motivos que llevaron al divorcio.

Desde que la pareja puso fin a su relación, el futbolista había evitado referirse públicamente a los detalles de la separación.

En el episodio, insistió en que el final del matrimonio fue consecuencia de una combinación de factores personales, emocionales y familiares, y no de un hecho específico o de la responsabilidad exclusiva de alguno de los dos.

¿Cuándo se separaron Chicharito y Sarah Kohan?

Javier Hernández y Sarah Kohan iniciaron su relación en 2018 y contrajeron matrimonio en 2019. Durante su matrimonio tuvieron dos hijos, Noah, nacido en 2019, y Nala, en 2020.

Ese mismo año comenzaron los rumores de separación, mientras que el divorcio se concretó posteriormente.

Desde entonces ambos han mantenido una relación de coparentalidad enfocada en el cuidado de sus hijos, aunque hasta ahora el futbolista no había compartido públicamente su versión sobre el proceso.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.