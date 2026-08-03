Inglaterra sigue a Gales y retira su apoyo a Infantino tras polémica por el FIFA Forward Enterprise

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Federación de Inglaterra retira apoyo a Infantino. Foto: AFP

La Federación Inglesa de Futbol (FA) se dispone a retirar el respaldo que había otorgado a Gianni Infantino para buscar un nuevo mandato al frente de la FIFA, algo que llega después de que Gales anunciara oficialmente que ya no apoyará su candidatura.

El cambio de postura de Inglaterra ocurre tras la controversia generada por el proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa que contemplaba permitir inversiones privadas minoritarias en una filial encargada de gestionar los derechos comerciales y algunos eventos de la FIFA, incluyendo la Copa del Mundo.

Inglaterra retirará la carta de apoyo a Gianni Infantino

De acuerdo con información publicada por la BBC y Sky Sports, la Federación Inglesa enviará una carta a Gianni Infantino para dejar sin efecto el documento mediante el cual respaldaba su candidatura para el periodo 2027-2031.

Inglaterra había mostrado apoyo al presidente de la FIFA cuando todavía no existían aspirantes alternativos para la elección que se celebrará durante el Congreso de la FIFA en Marruecos, previsto para marzo de 2027.

La FA explicó previamente que compartía la postura de las asociaciones europeas respecto al proyecto FIFA Forward Enterprise y defendió que la Copa del Mundo debe seguir perteneciendo al futbol, rechazando cualquier posibilidad de abrir participación a inversionistas privados en las competiciones del organismo.

“Apoyamos plenamente la posición de la UEFA. Ha llegado el momento de realizar una revisión completa y rigurosa del liderazgo y la gobernanza de la FIFA para garantizar que el juego global se gestione de manera transparente, en beneficio de todas las 211 naciones miembro y con la gestión a largo plazo del fútbol en su núcleo” compartió en X la FA.

We fully support UEFA’s position. It is time for a full and robust review of FIFA’s leadership and governance to ensure that the global game is run transparently, for the benefit of all 211 member nations and with the long term stewardship of football at its heart. https://t.co/E2jw4HQ1wS — The FA (@FA) August 1, 2026

La medida también pone en entredicho el respaldo institucional que la presidenta de la FA y vicepresidenta de la FIFA, Debbie Hewitt, había mostrado hacia Infantino durante la Copa Mundial de 2026, donde incluso participó en actos oficiales junto al dirigente suizo.

Gales fue la primera federación en retirar oficialmente su respaldo

La Federación Galesa de Futbol (FAW) se convirtió en la primera asociación nacional en comunicar formalmente a la FIFA que retiraba su apoyo a la reelección de Infantino.

En un comunicado, el organismo aseguró que el presidente de la FIFA perdió su confianza debido a una serie de fallas relacionadas con la gobernanza del organismo.

“Los recientes fallos en materia de buena gobernanza, procesos, liderazgo, valores, gestión de las partes interesadas, comunicaciones y criterio nos han llevado a una situación en la que el Sr. Infantino ha perdido la confianza de la FAW para seguir al frente del fútbol mundial”, señaló la federación.

The Football Association of Wales (FAW) become the first football association to officially withdraw support for Gianni Infantino's re-election as FIFA president 🚨 pic.twitter.com/8qDkped1Ey — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 3, 2026

Asimismo, la FAW afirmó que no puede aceptar decisiones que no prioricen los intereses del futbol por encima de otros intereses comerciales.

¿Qué es FIFA Forward Enterprise y por qué provocó el conflicto?

La controversia comenzó con FIFA Forward Enterprise, un proyecto impulsado desde la FIFA que planteaba crear una filial comercial en la que podrían participar inversionistas privados mediante una participación minoritaria.

La nueva empresa tendría a su cargo la explotación de los derechos comerciales y la organización de eventos del organismo, incluida la Copa Mundial, con el objetivo de generar nuevos ingresos para la FIFA.

Sin embargo, la iniciativa provocó una fuerte oposición dentro de Europa. La UEFA y sus 55 asociaciones miembro rechazaron de forma conjunta la propuesta al considerar que las principales competiciones del futbol no deben abrirse a la propiedad privada ni quedar sujetas a intereses de inversionistas externos.

Además, la confederación europea solicitó garantías de que el proyecto no avanzaría y pidió preservar documentos, correos electrónicos, mensajes y registros relacionados con la estructura financiera y el desarrollo de FIFA Forward Enterprise, mientras analiza posibles acciones legales.

El viernes pasado la FIFA informó que la empresa y la iniciativa se detenía, esto al ver el rechazo y duda de las federaciones.

El panorama rumbo a la elección de 2027

Pese al retiro de apoyos desde Europa, Gianni Infantino no ha manifestado intención de abandonar su candidatura y mantiene un amplio respaldo entre federaciones de África, Asia y otras confederaciones.

Para ser reelegido en el Congreso de la FIFA de marzo de 2027, el dirigente necesitará obtener al menos 106 votos de las 211 asociaciones miembro del organismo.

No obstante, la salida de Inglaterra y Gales del bloque de apoyo podría incentivar a otras federaciones europeas a seguir el mismo camino e incluso abrir la posibilidad de que surja un candidato que compita por la presidencia de la FIFA.

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