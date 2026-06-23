Desde Tijuana, Irán prepara duelo ante Egipto y planea viaje a Seattle para definir su futuro en el Mundial

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Selección de Irán entrena en Tijuana y planea partido ante Egipto. Foto: Uno TV

La Selección de Irán regresó este lunes a los entrenamientos en Tijuana después de rescatar un empate sin goles frente a Bélgica en el Mundial 2026. El equipo asiático ya trabaja en la preparación de su próximo compromiso ante Egipto, un partido que podría definir su clasificación a la siguiente ronda.

Tras el desgaste del encuentro disputado el domingo, el cuerpo técnico optó por una práctica de baja intensidad en una cancha alterna del Estadio Caliente. La sesión estuvo enfocada principalmente en la recuperación física de los jugadores.

Irán baja la intensidad y piensa en Egipto

Bajo las órdenes del entrenador Amir Ghalenoei, solo una parte del plantel trabajó sobre el césped, mientras que los futbolistas con mayor carga de minutos realizaron ejercicios regenerativos.

El estratega siguió de cerca cada movimiento desde distintos puntos del terreno de juego, en una práctica que transcurrió sin contratiempos y sin señales de alarma dentro del campamento iraní.

Entre los jugadores que no participaron en los trabajos sobre la cancha estuvieron el capitán Ehsan Hajsafi y el delantero Mehdi Taremi, quienes permanecieron observando la sesión desde un costado.

Selección de Irán entrena en Tijuana y planea partido ante Egipto. Foto: Uno TV

Beiranvand no aparece en la práctica tras brillar ante Bélgica

Otro de los ausentes fue el portero Alireza Beiranvand, quien no fue visto durante el entrenamiento. El guardameta fue una de las figuras del empate frente a Bélgica al registrar siete atajadas y ser reconocido como jugador del partido.

La práctica también contó con la presencia de Hedayat Mombeini, secretario general de la Federación de Futbol de Irán, quien realizó ejercicios físicos alrededor de la cancha mientras el equipo trabajaba.

Ahora, una de las principales incógnitas es la logística del viaje hacia Seattle, ciudad donde se disputará el encuentro ante Egipto. Se espera que entre martes y miércoles quede definido el traslado de la delegación.

Con dos partidos disputados y opciones de avanzar en el torneo, Irán apuesta por recuperar energías y llegar en las mejores condiciones al duelo que definirá gran parte de su futuro en el Mundial 2026.

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