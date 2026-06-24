Didier Deschamps deja temporalmente la Selección de Francia tras la muerte de su madre; no dirigirá ante Noruega

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El seleccionador francés viajará a su país para el funeral. Foto: AFP

Didier Deschamps, director técnico de la Selección de Francia, no dirigirá a los “Bleus” en el encuentro ante Noruega el próximo viernes y regresará a su país para asistir al funeral de su madre.

A través de un comunicado, la Fédération Française de Football (FFF) informó de la situación del seleccionador, además de que expresó sus condolencias para él y sus familiares.

“Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega-Francia. Tampoco podrá estar en el banquillo el viernes. El seleccionador nacional tuvo esta mañana la dolorosa noticia del fallecimiento de su madre. Regresará a Francia para asistir a su funeral” Fédération Française de Football

“En este momento extremadamente doloroso, deseamos mucho ánimo al seleccionador y a su familia y les aseguramos el apoyo de todas y todos en el seno de la Federación”, resaltó la FFF.

Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match des Bleus dans le groupe I (21 heures, h.f.).



Le sélectionneur national a eu la douleur, ce mardi matin,… pic.twitter.com/Mqi67B0tJF — FFF (@FFF) June 23, 2026

¿Quién dirigirá a Francia ante Noruega?

La FFF precisó que, en ausencia de Didier Deschamps, el equipo francés estará dirigido por Guy Stéphan, su adjunto, hasta su regreso al campamento de los “Bleus” en Waltham (Massachusetts).

Ya clasificada para dieciseisavos de final del Mundial 2026, Francia intentará terminar en cabeza del Grupo I ante la Noruega de Erling Haaland, el viernes en Foxborough.

Nous pensons très fort à notre sélectionneur et à toute sa famille 🙏 pic.twitter.com/lg7MZ36ZNP — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2026

¿Cuáles son las posiciones en el Grupo I del Mundial 2026?

Al momento, Francia encabeza el grupo tras sumar seis puntos y registrar seis goles a favor y uno en contra tras lograr dos victorias en el torneo.

Le sigue Noruega, selección que también ha logrados dos victorias con siete tantos a favor por tres en contra. Por la diferencia de goles está posicionada en segundo lugar.

Senegal se ubica en la tercera posición del Grupo I, con dos derrotas en las que ha logrado anotar en tres ocasiones, pero ha recibido seis goles en contra.

Finalmente, Irak, que tampoco ha conocido la victoria durante la justa mundialista, registra un gol a favor y siete en contra.

El encuentro entre Francia y Noruega, que se disputará en punto de las 13:00 (horario del Centro de México), definirá los dos primeros lugares del Grupo I.

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