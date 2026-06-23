Agenda completa del Mundial para este miércoles 24 de junio: horarios para ver a México, Brasil, Corea y más 

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Agenda de partidos del Mundial 2026. Foto: Claro Sports

El Mundial 2026 ha tenido un gran avance, pero sigue este miércoles 24 de junio con algunos de los juegos definitorios para el seguir a los dieciseisavos, y ahora es la primera ocasión en la que habrá seis partidos en un día pertenecientes a los grupos A, B y C, entre los que se encuentran México, Brasil, Corea del Sur, Canadá y más.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, el minuto a minuto, los resultados y la mejor crónica, sigue el Mundial a través de Claro Sports, donde encontrarás todo sobre los juegos de este miércoles.

Los juegos de este día tendrán lugar en las tres sedes mundialistas, dos en México, tres en Estados Unidos y uno en Canadá.

Partidos del Mundial 2026 para este miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

Escocia vs. Brasil

Marruecos vs. Haití

Chequia vs. México

Sudáfrica vs. Corea del Sur

Hora y lugar de los partidos del Mundial de este miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá

El equipo de la cruz blanca se mantiene invicto hasta el momento en el Mundial 2026, con un empate 1-1 ante Qatar y una victoria por 4-1 frente a Bosnia y Herzegovina.

Actualmente, se ubica en el segundo lugar del Grupo B con cuatro puntos, muy cerca de asegurar su pase a los dieciseisavos de final.

Por su parte, los de la hoja de maple también suman cuatro puntos, pero lideran el grupo gracias a un desempeño histórico en una justa deportiva de este nivel.

Asimismo, permanecen invictos tras empatar 1-1 ante Bosnia y Herzegovina y golear 6-0 a Qatar. Su diferencia de goles les permitiría mantenerse en la cima del grupo en caso de terminar empatados en puntos con los suizos.

Fecha y hora de Suiza vs. Canadá ¿Cuándo? Miércoles 23 de junio de 2026

Miércoles 23 de junio de 2026 ¿A qué hora? 13:00 horas

13:00 horas ¿En dónde? Estadio BC Place Vancouver

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar

El equipo del sureste europeo no ha tenido la mejor participación en este Mundial 2026, ya que empató con Canadá y perdió ante Suiza, resultados que lo dejaron con apenas un punto en la clasificación.

Por ello, está obligado a ganar para mantener vivas sus aspiraciones de disputar un cuarto partido en el torneo.

El caso de Qatar es muy similar al de su rival, pues también registró un empate y una derrota. Sin embargo, la diferencia de goles en su contra lo ha relegado al último lugar de la tabla de su grupo.

Fecha y hora de Bosnia y Herzegovina vs. Qatar ¿Cuándo? Miércoles 24 de junio de 2026

Miércoles 24 de junio de 2026 ¿A qué hora? 13:00 horas

13:00 horas ¿En dónde? Estadio de Seattle

Escocia vs. Brasil

El equipo escocés acumula tres puntos gracias a su victoria frente a Haití; sin embargo, también registra una derrota ante Marruecos, selección que lo venció por la mínima diferencia.

Hasta el momento, ocupa el tercer lugar de la tabla de su grupo, por lo que una victoria podría mejorar significativamente su posición.

La escuadra carioca fue sorprendida por Marruecos en su debut en este Mundial 2026, al empatar 1-1, resultado que le permitió sumar su primer punto en el torneo.

Posteriormente, venció a Haití con una diferencia de tres goles, alcanzando un total de cuatro puntos, lo que colocó a Brasil en la cima de la tabla de su grupo.

Fecha y hora de Escocia vs. Brasil ¿Cuándo? Miércoles 24 de junio de 2026

Miércoles 24 de junio de 2026 ¿A qué hora? 16:00 horas

16:00 horas ¿En dónde? Estadio Miami

Marruecos vs. Haití

El equipo marroquí empata en puntos con Brasil, con una diferencia únicamente en la cantidad de goles, lo que lo coloca en el segundo lugar del grupo.

Se espera una gran actuación de su parte, no solo por el alto nivel que ha mostrado desde que consiguió su boleto a la Copa del Mundo, sino también por su objetivo de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Por su parte, Haití ya se encuentra eliminada del torneo, debido a que no ha sumado puntos tras las dos derrotas sufridas en sus recientes apariciones.

Este será su último partido antes de despedirse de la justa mundialista.

Fecha y hora de Marruecos vs. Haití ¿Cuándo? Miércoles 24 de junio de 2026

Miércoles 24 de junio de 2026 ¿A qué hora? 16:00 horas

16:00 horas ¿En dónde? Estadio Atlanta

Chequia vs. México

El equipo europeo no ha logrado despegar en su grupo, ya que solo suma un punto, producto de un empate ante Sudáfrica y una derrota frente a Corea del Sur.

Actualmente se ubica en la tercera posición de la tabla, por lo que se espera que muestre su mejor nivel frente al líder indiscutido.

Por su parte, la Selección Mexicana ha ganado sus dos encuentros en el Mundial 2026, y con seis puntos no solo se coloca en lo más alto de la tabla, sino que también se convierte oficialmente en el primer clasificado a los dieciseisavos de final.

Se ha especulado que el equipo podría alinear a jugadores que no han tenido participación para darles minutos y probarlos en el terreno de juego.

Fecha y hora de Chequia vs. México ¿Cuándo? Miércoles 24 de junio de 2026

Miércoles 24 de junio de 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Estadio Ciudad de México

Sudáfrica vs. Corea del Sur

El equipo africano se encuentra en una situación complicada, ya que fue derrotado por México y empató con Chequia, por lo que ocupa el último lugar de su grupo; sin embargo, aún espera poder clasificar como segundo del grupo o como uno de los mejores terceros.

Su desempeño en este partido es clave para definir si podrá continuar en el torneo.

Por su parte, Corea del Sur, uno de los equipos más queridos en México, se coloca en la segunda posición de la tabla de su grupo con una victoria frente a Chequia y una derrota ante la escuadra azteca.

Para reafirmar su posición, deberá buscar una victoria en este encuentro que le genere otros tres puntos a su favor.

Fecha y hora de Sudáfrica vs. Corea del Sur ¿Cuándo? Miércoles 24 de junio de 2026

Miércoles 24 de junio de 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Estadio Monterrey

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