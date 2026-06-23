Noruega y el “Viking Row”: la celebración que se ha robado los corazones de los fans en el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Noruega y el “Viking Row” en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

El Mundial de Fútbol 2026 ha dejado distintos momentos virales y llamativos fuera del terreno de juego, ahora fue el turno de la selección de Noruega que no solo ha sorprendido por su rendimiento deportivo, sino también por una celebración colectiva que se ha convertido en fenómeno, el llamado “Viking Row” o “remo vikingo”, una coreografía que une a jugadores, cuerpo técnico y aficionados en un mismo movimiento.

Tras su victoria por 3-2 ante Senegal, resultado que les aseguró el pase a la siguiente fase del torneo, Noruega volvió a desplegar esta celebración en la Copa del Mundo.

En el estadio de Nueva Jersey, la escena se volvió viral en cuestión de minutos cuando el capitán Martin Ødegaard tomó un tambor en la grada y marcó el ritmo mientras los jugadores, liderados por Erling Haaland, se sentaban en el césped en formación, listos para remar al unísono con los aficionados.

The Norwegian team and fans doing the Row are just beautiful.pic.twitter.com/hi2YqZimUi — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 23, 2026

La imagen mostró a miles de hinchas en las tribunas replicando el movimiento, todos inclinados hacia adelante y “remando” al mismo tiempo, como si se encontraran dentro de un drakkar vikingo navegando en medio de una marea humana.

¿Qué es el “Viking Row”?

Foto: Getty Images

El “Viking Row” es una celebración en la que los aficionados se sientan hombro con hombro, formando una especie de “embarcación humana”, y realizan movimientos de remo al ritmo de un tambor. El ritmo inicia lento y va aumentando gradualmente, generando una sensación de coordinación colectiva que involucra a todo el estadio.

La idea, según declaraciones de Ole Froystad, quien asegura ser uno de los creadores del concepto, está inspirada en la tradición marítima de los antiguos vikingos.

De acuerdo con su explicación, los guerreros nórdicos utilizaban el remo como una forma de avanzar hacia la costa antes de la batalla, simbolizando fuerza, unidad y resistencia.

⚔️🚣‍♂️🇳🇴 Great view of Norway's now famous 'Viking Row' at the MetLife Stadium in New Jersey, New York. pic.twitter.com/Hf3REymus6 — Ultras Clips (@ultras_clips) June 23, 2026

“Es una tradición que se remonta a mucho tiempo atrás. Hace mil años, los vikingos remaban. Arriaban las velas y remaban para llegar a la orilla antes de la batalla”, explicó Froystad en entrevista con medios internacionales. “Se trata de remar por el equipo, para que los compañeros se sientan cómodos en el campo”, añadió.

Foto: Getty Images

Lo que comenzó como una celebración dentro del estadio ha trascendido completamente el ámbito deportivo. El “Viking Row” se ha extendido a distintos puntos de Estados Unidos, donde miles de aficionados noruegos han replicado el gesto en espacios públicos como Nueva York, Boston e incluso estaciones de transporte.

Norway's viking row chant has to be in the discussion for best chant in all of sports. pic.twitter.com/uqmyi26zdu — New York Post Sports (@nypostsports) June 23, 2026

Las imágenes de grupos de seguidores vestidos con cuernos vikingos, camisetas rojas y banderas nacionales realizando la coreografía se han vuelto virales. El fenómeno también ha llegado a redes sociales, donde usuarios de todo el mundo imitan el movimiento en videos cortos.

La celebración tuvo uno de sus puntos más altos tras el debut de Noruega frente a Irak, cuando el equipo realizó por primera vez la coreografía de manera conjunta con los aficionados en un estadio repleto. Desde entonces, el gesto se ha repetido en cada victoria, consolidándose como un símbolo del equipo en el torneo.

Más allá del espectáculo, el “Viking Row” representa un fuerte vínculo con la identidad cultural noruega. La selección ha reforzado este concepto desde antes del Mundial, incluso posando en sesiones fotográficas caracterizados como guerreros vikingos antes de viajar a Estados Unidos.

Un festejo que incluso llegó a la política

El impacto del “Viking Row” ha sido tan grande que incluso ha trascendido al ámbito institucional. En Noruega, el Parlamento detuvo brevemente una sesión para sumarse a la celebración tras el triunfo ante Irak, en un gesto que reflejó el alcance cultural del fenómeno.

Asimismo, imágenes de ciudadanos realizando la coreografía en lugares emblemáticos como Times Square o en aeropuertos han reforzado la idea de que no se trata solo de una celebración deportiva, sino de un símbolo nacional en tiempo real.

All of Norway has taken over Times Square pic.twitter.com/0pEHrEeFbE — Barstool Sports (@barstoolsports) June 22, 2026

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.