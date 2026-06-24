Lluvias y viento en el México vs Chequia: ¿cómo estará el clima antes, durante y después del partido?

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Festejos en el Ángel de la independencia. Foto: José Luis Mendoza | Claro Sports

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) informó sobre el clima para el partido Chequia vs México, que se jugará este miércoles 23 de junio de en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), como parte del Mundial 2026.

De acuerdo con la autoridad, se espera cielo nublado, intervalos de chubascos y lluvias ligeras antes, durante y después del encuentro. También habrá rachas de viento de hasta 40 km/h, por lo que las autoridades pidieron tomar precauciones.

Cabe destacar, que la lluvia también estuvo presente durante los festejos tras el triunfo de la Selección Mexicana, que se impuso 1-0 ante Corea del Sur en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.

¿Cómo estará el clima en el México vs Chequía?

Antes del partido, entre las 17:00 y 19:00 horas, el ambiente estará nublado, con temperatura de 17° a 19° Celsius. En ese periodo se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h.

Durante el juego, de 19:00 a 21:00 horas, la temperatura bajará a entre 14° y 16°.

La SGIRPC anticipó intervalos de chubascos, por lo que los asistentes deben prepararse para lluvia intermitente.

Después del encuentro, entre las 21:00 y 23:00 horas, se esperan lluvias ligeras y temperaturas de 14° a 16°. El viento podría alcanzar rachas de 35 km/h.

Lluvia y viento marcarán el partido del Mundial

El reporte indica que el clima cambiará conforme avance la tarde, al inicio será con cielo nublado, pero la lluvia podría aparecer durante el partido y mantenerse al terminar el encuentro.

Por eso, las personas que acudan al México vs República Checa deben salir con tiempo, revisar sus rutas y llevar ropa adecuada para lluvia y frío ligero.

La SGIRPC también recomendó mantenerse atento al personal de Protección Civil y al Sistema de Alerta Temprana durante el evento.

Aunque no se prevén temperaturas extremas, el descenso térmico y la lluvia pueden complicar la salida del estadio, sobre todo por la concentración de aficionados.

Recomendaciones para asistir al Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca

La SGIRPC pidió a los aficionados tomar medidas de seguridad desde su llegada al estadio. Una de las recomendaciones principales es ubicar las salidas y rutas de evacuación.

La dependencia también llamó a establecer puntos de encuentro con familiares o amigos, así como portar identificación durante el evento.

Entre las indicaciones oficiales destacan:

Identificar rutas de evacuación y salidas de emergencia.

Establecer puntos de encuentro con acompañantes.

Consumir agua con frecuencia.

Usar bloqueador solar.

Llevar impermeable para protegerse de la lluvia.

Evitar correr en pasillos, escaleras o rampas.

No cruzar calles, avenidas ni debajo de puentes con corrientes de agua.

Cuidar pertenencias para evitar extravíos.

La autoridad capitalina también recomendó “usar impermeable para protegerte de la lluvia”.