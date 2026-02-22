Próximos partidos

Donovan Carrillo y Sarah Schleper levantan la bandera de México en la Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: video

| 14:25 | Georgina Becerril | Agencias
Donovan Carrillo y Sarah Schleper.

Sarah Schleper y Donovan Carrillo fueron los abanderados de México en la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en la Arena Olímpica de Verona, Italia, este domingo.

Los atletas mexicanos, que ya habían portado el símbolo patrio en la inauguración de la justa deportiva, desfilaron junto a las demás demarcaciones.

La Ceremonia de Clausura puso punto final a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 tras 17 días de momentos que marcaron a la historia del deporte.

Cabe destacar que México cerró su participación en Milano Cortina 2026 con la delegación más numerosa en casi 40 años en unos Juegos Olímpicos de Invierno, marcando un hito en su presencia dentro de las competencias invernales.

La participación de los mexicanos en Milano Cortina 2026

Schleper participó en sus séptimos Juegos Olímpicos, y lo hizo junto a su hijo, Lasse Gaxiola, ambos se conviertieron en los primeros, madre e hijo, en competir en una misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Sarah Schleper y Lasse en Milano Cortina 2026
Sarah Schleper y Lasse Gaxiola.

Serán los últimos para Sarah Schleper, que anunció su deseo de dejar paso a las nuevas generaciones del esquí alpino mexicano.

Por su parte, Donovan Carrillo volvió a clasificar en una final olímpica de patinaje sobre hielo, donde pusó en alto el nombre del país al ritmo de Elvis Presley.

El mexicano repitió el lugar número 22 de hace cuatro años.

Donovan Carrillo
La historia detrás del traje de Donovan Carrillo. Foto: Getty Images

Mientras que los esquiadores de fondo Allan Corona y Regina Martínez participaron en el esquí de fondo.

Los próximos Juegos Olímpicos de Invierno tendrán como sede los Alpes Franceses, en 2030.

Su regreso a Francia, marca el regreso de los Juegos Olímpicos de Invierno al país donde los vio nacer, pues fue en esta nación donde se celebró la primera edición invernal de la historia: Chamonix 1924.

