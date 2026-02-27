¡La Copa ya está en México! Hugo Sánchez recibió el trofeo del Mundial 2026 en el AIFA

GENERANDO AUDIO...

La Copa del Mundo ya está en México, a sólo 104 días del arranque del Mundial 2026, el trofeo más importante del futbol internacional aterrizó este viernes 27 de febrero en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), marcando oficialmente el inicio de la cuenta regresiva para la máxima fiesta del deporte.

El primero en recibir el prestigioso galardón fue el histórico exfutbolista mexicano Hugo Sánchez, considerado uno de los máximos referentes del balompié nacional. De acuerdo con imágenes difundidas por Claro Sports, que estuvo presente en la ceremonia en el AIFA, el exdelantero dio la bienvenida al trofeo junto con el exjugador argentino Roberto Ayala.

Junto con el trofeo posaron para la foto el exfutbolista argentino Roberto Ayala, el histórico delantero mexicano Hugo Sánchez, el presidente de Coca-Cola México, Louis Balat, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, posando junto al trofeo de la FIFA que será entregado al campeón del Mundial 2026.

El trofeo ya está en territorio mexicano. Foto: Reuters

La imagen del exdelantero junto a la copa simbolizó el arranque de una etapa que ilusiona a millones de aficionados rumbo a la Copa del Mundo 2026, torneo que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

El trofeo llegó a bordo de un avión especial de Coca-Cola, socio histórico de la FIFA y patrocinador oficial del Trophy Tour. El aterrizaje fue una ceremonia protocolaria que confirma que la fiebre mundialista ya comenzó en territorio mexicano.

Inicia una gira histórica por 10 ciudades

El trofeo del Mundial ya está en México. Foto: Getty Images

El Trophy Tour contempla una gira de 26 días por 10 ciudades del país, el recorrido comenzará oficialmente en Guadalajara, donde el trofeo estará del 28 de febrero al 2 de marzo.

Posteriormente visitará:

León: 4 y 5 de marzo

Veracruz: 6 y 7 de marzo

Chihuahua: 9 y 10 de marzo

Querétaro: 11 y 12 de marzo

Monterrey: del 14 al 16 de marzo

Puebla: 18 y 19 de marzo

Mérida: 21 y 22 de marzo

Tras concluir esta primera etapa en México, el trofeo continuará su recorrido por otras sedes de Norteamérica como parte de la gira internacional. Sin embargo, regresará nuevamente al país para una exhibición especial en la Ciudad de México del 5 al 8 de junio.

Se estima que más de 200 mil personas podrán visitar el trofeo durante su estancia en la capital del país, lo que representa uno de los eventos más esperados previo al inicio del Mundial.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el trofeo será exhibido de manera totalmente gratuita en la Utopía de la Magdalena Mixhuca, ubicada en la alcaldía Iztacalco.

El trofeo más codiciado del planeta

La Copa del Mundo no solo es un símbolo deportivo, sino también una pieza icónica de gran valor histórico y material. El trofeo mide 36.8 centímetros de altura y pesa poco más de seis kilogramos, de los cuales aproximadamente cuatro son de oro puro.

Su diseño representa a dos figuras humanas sosteniendo el planeta Tierra, una imagen que simboliza la unión global a través del futbol. Desde 1974, esta versión del trofeo es la que se entrega a la selección campeona del mundo.

El Trophy Tour forma parte de una agenda internacional que contempla 75 paradas a lo largo de 150 días en distintos países. Su objetivo es acercar el trofeo a millones de aficionados antes de que ruede el balón en el Mundial 2026.

México se prepara para su tercer Mundial

La llegada del trofeo también recuerda que México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986. Ahora, en 2026, compartirá la organización con Estados Unidos y Canadá en una edición ampliada que contará con 48 selecciones.

