Ecuador reclama a la FIFA por la “serenata” de aficionados mexicanos; se “calienta” duelo con México

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Ecuador reclama por “serenata” de aficionados mexicanos | Foto: Cuartoscuro

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) presentó este martes un reclamo formal ante la FIFA por los disturbios registrados durante la madrugada afuera del hotel donde se hospedaba su selección en la Ciudad de México, horas antes del partido contra México.

Durante la madrugada de este martes, cientos de aficionados mexicanos se juntaron para hacer ruido en las inmediaciones del hotel de concentración de la selección sudamericana, ubicado en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.

¡NO PARARON TODA LA NOCHE! 😳🇲🇽



Batería, bocinas, autos y cánticos: la afición mexicana se hizo sentir afuera del hotel de Ecuador.

El ruido fue tanto que, cerca de la medianoche, algunos jugadores de La Tri se asomaron para ver qué estaba pasando 👀🔥 pic.twitter.com/j4RM8co6oP — Claro Sports (@ClaroSports) June 30, 2026

En videos difundidos en redes sociales se observa a personas con bocinas, motos, pirotecnia, cláxones y otros objetos, como parte de una “serenata” que buscaba incomodar el descanso del equipo dirigido por Sebastián Beccacece.

Ecuador reclama ante la FIFA por la “serenata” mexicana

Las autoridades ecuatorianas calificaron lo ocurrido como una acción alejada de los principios de juego limpio, equidad y unidad que debe representar un Mundial.

“La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar”. FEF

En este contexto, la federación pidió a las autoridades competentes prestar mayor atención a este tipo de acontecimientos y adoptar medidas para proteger a jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

“Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo“, agregó.

Finalmente, la FEF aseguró: “Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas“.

¿Cómo fue la “serenata” frente al hotel de Ecuador?

Luego de una invitación viral en redes sociales, la afición mexicana se dio cita en Santa Fe, donde los jugadores de la Selección de Ecuador se hospedabn previo al duelo de dieciseisavos de final ante México.

La intención, como se anunció previamente, era llevar “serenata” y causar ruido, para intentar molestar y minimizar el descanso de los futbolistas y el cuerpo técnico visitante.

Con cláxones, gritos, trompetas, silbidos y música, como se observa en el video de Claro Sports, la afición mexicana se hizo sentir a las afueras del hotel de concentración donde Ecuador pasará esta noche.

Del mismo modo, con la tradición mundialista de “quiere volar”, la afición mexicana continuó con la fiesta y la bulla en Santa Fe. Además, nació “la trajinera”, una celebración al estilo que Noruega ha utilizado durante este Mundial.

Aunque en algunas grabaciones se aprecia ruido en las inmediaciones del inmueble, otros videos difundidos por personas hospedadas en el mismo hotel señalaron que el sonido no era tan perceptible desde el interior.

Aun así, la Federación Ecuatoriana de Futbol decidió elevar una queja ante la organización, al considerar que se trató de un acto antideportivo.

México y Ecuador se juegan el pase a octavos de final del Mundial

La Selección Nacional de México se enfrentará a su similar de Ecuador este martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.

Ambos equipos se encontrarán en los dieciseisavos de final del Mundial, en busca de calificar como uno de los mejores 16 equipos del torneo.

Los dirigidos por Javier “Vasco” Aguirre llegan al compromiso como líderes del grupo A tras lograr tres triunfos frente a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

Por su parte, los ecuatorianos se presentarán en el “Coloso de Santa Úrsula” como uno de los mejores terceros lugares de la fase de grupos, lugar que se ganaron tras vencer de manera sorpresiva a Alemania.

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