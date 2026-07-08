El Fan Fest del Zócalo no abre este 8 de julio, pero seguirá por el resto del Mundial para ver los partidos

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Fan Fest del Zócalo solo abrirá los días de partido Foto: Reuters

El Mundial 2026 llegó a la ronda de cuartos de final, que comenzará el jueves 9 de julio, por lo que este miércoles el Fan Fest del Zócalo permanecerá cerrado.

Esto ya se había dado a conocer desde que la propia FIFA anunció los horarios y fechas del evento, y aquí en Uno TV te diremos qué días aún podrás asistir.

El Fan Fest del Zócalo

La justa mundialista organizada por México, Estados Unidos y Canadá convirtió a la CDMX en una gran celebración, sobre todo mientras la Selección Mexicana participaba en el torneo.

Pero, a pesar de su eliminación, el Fan Fest del Zócalo permanecerá abierto para los fanáticos del futbol o para aquellos que quieran disfrutar de las diversas actividades que ofrece.

En el mismo terreno donde los aztecas construyeron Tenochtitlán, hoy se alza un nuevo espacio sagrado: el del futbol. El Zócalo de la Ciudad de México, la plaza pública más emblemática del país, se transforma en el hogar del espacio para aficionados más grande y ambicioso de la Copa Mundial. FIFA

Sin embargo, este solo abrirá sus puertas los días de partido, por lo que aquí te compartimos las fechas y horarios restantes del Fan Fest:

Jueves 9 de julio: 12:30 – 19:30

Viernes 10 de julio: 11:30 – 18:30

Sábado 11 de julio: 13:30 – 21:30

Martes 14 de julio: 11:00 – 15:30

Miércoles 15 de julio: 11:00 – 15:30

Sábado 18 de julio: 13:00 – 17:00

Domingo 19 de julio: 11:00 – 16:00

De igual forma, no solo se proyectarán los juegos de las rondas finales del Mundial 2026, también se contará con diversas actividades para los asistentes, como conciertos en directo, aunque los artistas son anunciados en las redes sociales del evento.

También podrás disfrutar de una zona gastronómica, actividades interactivas relacionadas con el futbol y tiendas oficiales.

¿Cuáles son los siguientes partidos del Mundial?

Los cuartos de final comenzarán con el juego de Francia en contra del único representante de África que continúa en el torneo, Marruecos, el jueves 9 de julio.

Posteriormente, el viernes 10 de julio, Bélgica intentará llegar a las semifinales buscando eliminar a la España de Lamine Yamal.

El sábado 11 de julio se vivirán dos juegos más: el enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra y el del último representante de América, Argentina, en contra del cuadro europeo de Suiza.

Por su parte, las semifinales se jugarán el martes 14 y miércoles 15 de julio, mientras que la disputa por el tercer lugar y la gran final serán el 18 y 19 de julio, respectivamente.

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