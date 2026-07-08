UNICEF alerta por aumento de la violencia familiar durante el Mundial 2026; estas son las causas 

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Violencia familiar por el Mundial 2026. Foto: Getty Images

La Copa Mundial de la FIFA está en su fase final y mientras los estadios, plazas y hogares se llenan de aficionados, organismos internacionales advierten sobre una realidad poco visible, durante los grandes eventos deportivos pueden incrementarse los casos de violencia familiar.

Por ello, UNICEF, ONU Mujeres y UNFPA, con el apoyo de la Secretaría de las Mujeres, lanzaron la campaña “En equipo contra la violencia familiar“, cuyo objetivo es prevenir agresiones contra mujeres, niñas, niños y adolescentes durante el Mundial 2026.

Las organizaciones subrayan que el futbol no causa la violencia, pero sí pueden coincidir diversos factores que agravan situaciones de maltrato ya existentes dentro de los hogares.

¿Qué dice la evidencia?

De acuerdo con UNICEF, diversos estudios internacionales han encontrado una relación entre los grandes eventos deportivos y el aumento de la violencia familiar.

Uno de los casos más estudiados ocurrió en Inglaterra, donde una investigación reveló que los episodios de violencia doméstica aumentaron 26% cuando el equipo de la persona agresora ganaba o empataba, mientras que el incremento llegaba al 38% cuando perdía.

Esto demuestra que el riesgo no depende del resultado del partido, sino de otros factores que pueden detonar conductas violentas.

Otra investigación citada por el organismo encontró que, durante los días de partido, los casos de violencia relacionados con el consumo de alcohol aumentaban hasta 47% respecto a un día habitual.

Además, los especialistas identificaron un patrón importante: durante el encuentro deportivo las agresiones pueden disminuir temporalmente porque la atención está centrada en el juego, pero las denuncias aumentan de forma sostenida horas después, alcanzando un pico entre las 10 y 12 horas posteriores al inicio del partido.

¿Por qué puede aumentar el riesgo durante el Mundial?

UNICEF explica que el riesgo no está relacionado con el futbol en sí, sino con circunstancias que suelen presentarse durante competencias de gran magnitud.

Entre los principales factores destacan:

El consumo excesivo de alcohol durante reuniones o celebraciones.

Las apuestas deportivas y la presión económica derivada de pérdidas de dinero.

La intensidad emocional que generan los partidos, ya sea por euforia, frustración o enojo.

Algunas normas sociales relacionadas con la masculinidad que pueden normalizar respuestas agresivas o violentas.

Cuando estos elementos coinciden en hogares donde ya existe violencia, pueden aumentar el riesgo para las víctimas.

Señales de alerta que no deben ignorarse

La campaña recuerda que muchas personas que viven violencia familiar no pueden pedir ayuda directamente, por lo que familiares, amistades, vecinos y la comunidad desempeñan un papel fundamental para detectar situaciones de riesgo.

Entre las señales de alerta se encuentran:

Gritos, golpes o ruidos violentos de manera repetida durante o después de los partidos.

Llanto constante o silencios inusuales tras una discusión.

Mujeres, niñas, niños o adolescentes con miedo, ansiedad o cambios repentinos de comportamiento.

Lesiones físicas sin explicación.

Insultos, amenazas, humillaciones o conductas de control dentro del hogar.

Menores que evitan regresar a casa o justifican constantemente la conducta agresiva de una persona adulta.

Las organizaciones enfatizan que no es necesario tener pruebas absolutas para pedir ayuda. Una sospecha razonable puede ser suficiente para activar mecanismos de protección.

¿Qué hacer si sospechas de un caso de violencia?

La campaña “En equipo contra la violencia familiar” recomienda actuar sin poner en riesgo la integridad propia ni la de la víctima.

Si existe un peligro inmediato, debe llamarse al 911, En caso de identificar señales de violencia familiar, también está disponible la Línea de las Mujeres 079, opción 1, donde se brinda orientación y canalización.

Asimismo, se recomienda no confrontar directamente a la persona agresora, escuchar sin juzgar a quien pudiera estar viviendo violencia, compartir información sobre los servicios de apoyo disponibles y reportar cualquier situación sospechosa.

“La violencia familiar no es parte del juego”

UNICEF insiste en que ninguna celebración deportiva debe convertirse en un pretexto para ejercer violencia. Ganar, empatar o perder un partido jamás justifica gritos, amenazas, golpes, humillaciones o agresiones contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Con la llegada del Mundial 2026, las organizaciones hacen un llamado para que la pasión por el futbol también vaya acompañada de una cultura de prevención y apoyo comunitario.

El objetivo de la campaña es que el torneo más importante del futbol también sea una oportunidad para recordar que la seguridad y la dignidad de todas las personas deben estar protegidas dentro y fuera de la cancha, porque el Mundial también debe celebrarse en hogares libres de violencia.

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