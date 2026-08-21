El Maracaná nuevamente hará historia; albergará el Mundial Femenino 2027

GENERANDO AUDIO...

Primera vez en la que el Mundial Femenino se celebre en Sudamérica. Foto: AFP

El Maracaná, uno de los estadios más emblemáticos de la historia del fútbol, albergará la apertura y la final del Mundial Femenino de 2027, que será el primero en disputarse en Sudamérica, anunció este jueves la FIFA.

El Estádio Jornalista Mário Filho, nombre oficial del recinto ubicado en Río de Janeiro, ya había sido anunciado en mayo de 2025 como sede del último partido del torneo, que se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027.

Día a día y sede por sede. ¡El calendario de la #FIFAWWC! ⚽✨ pic.twitter.com/y3PufhisFa — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) August 20, 2026

Sin embargo, este jueves se confirmó que el emblemático estadio, con capacidad para 79 mil personas, también ganó la elección para albergar el partido inaugural frente a los otros siete recintos de las ciudades sede: Brasilia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza y Sao Paulo.

La elección convierte al Maracaná en el tercer estadio en recibir tanto una final del Mundial masculino como del femenino, después del Rasunda de Solna, en Suecia, que albergó las finales de 1958 y 1995, y el Rose Bowl de Pasadena, en Estados Unidos, sede de las finales de 1994 y 1999, según la FIFA.

La casa del Flamengo y Fluminense, dos tradicionales clubes brasileños, albergó la final del Mundial masculino de 2014 entre Alemania y Argentina, partido en el que los germanos se impusieron 1-0 sobre Lionel Messi y compañía.

Ahora, el histórico estadio será testigo del inicio del Mundial Femenino 2027, con la anfitriona Brasil como protagonista.

“Equidad deportiva” en el Mundial Femenino 2027

En la primera Copa del Mundo Femenina en Sudamérica se disputarán 64 partidos y participarán 32 selecciones, antes de la ampliación a 48 equipos prevista para la edición de 2031.

La única candidatura en liza, presentada de manera conjunta por Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, deberá ser confirmada en el otoño europeo por un Congreso extraordinario de la FIFA, todavía sin fecha.

“A la hora de elaborar el calendario de partidos, nos hemos esforzado por garantizar la equidad deportiva entre las 32 selecciones”, aseguró este jueves Sarai Bareman, directora de fútbol femenino de la FIFA, citada en un comunicado.

Bareman hizo referencia a “las distancias entre las ciudades sede” en Brasil, un país de dimensiones continentales en el que los traslados entre las ciudades mundialistas deberán hacerse en avión.

Ecuador ya conoce a sus rivales en el camino al Mundial

Este jueves también se realizó el sorteo del torneo previo a la repesca para clasificar al Mundial Femenino 2027.

Ecuador se enfrentará a los combinados de Ghana, Sudáfrica y China-Taipéi.

El camino de la Tri comenzará con esos tres duelos entre noviembre y diciembre, en una sede centralizada en la que seis equipos competirán por solo dos boletos al repechaje final.

Las otras dos selecciones que participarán en esta ronda preliminar, en la que existen tres caminos diferentes, son Uzbekistán y Papúa Nueva Guinea.

En caso de obtener uno de los dos pases a la siguiente fase, Ecuador buscará su clasificación definitiva al Mundial en febrero, durante la fase final del repechaje, en la que Venezuela ya está clasificada.

La Vinotinto está exenta de esta ronda preliminar tras quedar tercera en la Liga de Naciones de Sudamérica, que terminó en junio.

Por su parte, Colombia, Argentina y Brasil, como anfitriona, tienen ya garantizada su presencia en la Copa del Mundo Femenina 2027.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.