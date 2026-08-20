Ronaldinho regresa a las canchas a los 46 años; ¡busca anotar su gol 300!

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Jugará con el Ravenna, club de la 3ª división italiana. Foto: AFP

Ronaldinho tratará de anotar su gol 300 tras fichar con el Ravenna, club de la 3ª división italiana, con el que anunció su inesperado regreso a las canchas a sus 46 años.

“Estoy muy feliz de estar aquí junto a amigos, tenemos un equipo para hacer algo bueno”, declaró el ganador del Balón de Oro 2005 durante de su presentación oficial en una playa de Rávena.

Durante una conferencia de prensa, a la que acudieron medios seleccionados por el equipo y el entorno del ex FC Barcelona, señaló que llegó para ayudar a sus compañeros a ganar.

“¿Si me verán jugar? No lo sé, solo el entrenador lo sabe. Volver a encontrarme con Italia es hermoso, estoy aquí para ayudar a mis compañeros a ganar”, detalló Ronaldinho, que llegó a la costa del Adriático en un jet privado a mediodía, según declaraciones recogidas por la Gazzetta dello Sport.

“Como pueden ver, estoy en forma, me siento bien (…). Si pudiera marcar mi gol número 300, sería aún más bonito”. Ronaldinho

¿Cuándo fue el último partido de profesional de Ronaldinho?

Ronaldinho, proclamado campeón del mundo con Brasil en 2002 y convocado en 97 ocasiones (33 goles) con la camiseta de la Seleção, disputó su último partido oficial en septiembre de 2015 con el club brasileño Fluminense.

Al término de una larga ceremonia, Ronaldinho, con una gorra blanca en la cabeza y luciendo unas enormes gafas de sol, terminó subiendo al escenario para saludar a sus nuevos compañeros y posar junto a sus dirigentes con una camiseta blanca a su nombre con el número 10.

Tiene previsto participar en un entrenamiento abierto al público el viernes.

El Ravenna terminó en 3ª posición del Grupo B del último campeonato de Tercera División y aspira a regresar a la Serie B, en la que no compite desde 2008.

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