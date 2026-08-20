Vanessa Huppenkothen vive momento de terror por presunto intento de montachoques en CDMX; SSC busca a responsables

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Vanessa Huppenkothen vivió momentos de terror. Foto: Getty Images

La conductora Vanessa Huppenkothen vivió momentos de tensión durante la noche del miércoles 19 de agosto, cuando mientras circulaba por la avenida Ejército Nacional, en la Ciudad de México, una camioneta aparentemente comenzó a seguirla y a cerrarle el paso.

La también periodista deportiva compartió en redes sociales parte de lo ocurrido a través de video que después fue borrado de su perfil.

En las imágenes se observa una camioneta roja que circulaba delante de ella y que realizaba maniobras para impedirle el paso.

#VanessaHuppenkothen vivió momentos de tensión mientras conducía sola por el sur de la #CDMX. La presentadora transmitió en vivo cuando una camioneta roja aparentemente comenzó a cerrarle el paso e intentar detener su marcha. Durante la transmisión pidió ayuda y, al detectar… pic.twitter.com/j7dQnoAwsm — Uno TV (@UnoNoticias) August 20, 2026

¿Qué le pasó a Vanessa Huppenkothen en CDMX?

Durante la transmisión, Vanessa Huppenkothen explicó que una camioneta Toyota RAV-4 roja comenzó a realizar movimientos que le hicieron sospechar que estaba siendo seguida.

En distintos momentos, el vehículo aparentemente frenaba y se colocaba de manera que dificultaba que la conductora pudiera continuar con normalidad. Incluso, según lo que se observa y escucha en el video, los ocupantes de la camioneta le indicaban que los rebasara.

Ante la situación, Huppenkothen expresó su preocupación y dejó claro que se encontraba sola.

“Oigan, este tipo está loco, pero bien loco. Quiere que me pase. Dios santo. A ver qué me hace, si me matan, pues ya sabemos que fue este cabrón. Ay, se me enchina la piel. Dios mío. Por favor, que se vaya, no, no se va a ir”, contó la comunicadora en el video.

La periodista continuó conduciendo mientras intentaba encontrar una manera de alejarse de la camioneta, en determinado momento, el vehículo sospechoso se orilló, lo que permitió que Huppenkothen continuara su camino.

De acuerdo con el relato difundido posteriormente, la presencia de vehículos militares en la zona también habría ayudado a que la situación no escalara y la conductora pudiera alejarse.

El comportamiento de la camioneta provocó que usuarios de redes sociales señalaran que podría tratarse de un intento de “montachoques”, una modalidad de extorsión en la que los responsables buscan provocar o simular un accidente para posteriormente exigir dinero a la víctima.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que el incidente sufrido por Huppenkothen haya sido un caso de montachoques.

Después de transmitir en vivo los momentos de tensión, el video en el que Vanessa Huppenkothen documentó lo ocurrido dejó de estar disponible en su cuenta de Instagram.

Aunque las imágenes fueron eliminadas de su perfil, fragmentos de la transmisión comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios retomaron el momento en que la conductora aparentemente era seguida por la camioneta roja.

La difusión del material generó preocupación entre sus seguidores, particularmente porque durante el live la periodista manifestó su temor y pidió ayuda de manera indirecta mientras continuaba conduciendo.

Horas después del incidente y luego de que la transmisión terminara abruptamente, Vanessa Huppenkothen reapareció en sus historias de Instagram para informar que se encontraba bien.

La conductora publicó un breve mensaje para tranquilizar a las personas que se habían preocupado por ella y confirmó que había logrado llegar a salvo a su domicilio.

“¿Cómo están? Quiero agradecer sus mensajes y su apoyo. Hace unas horas tuve un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. Estoy en casa, estoy bien, estoy a salvo y les agradezco infinito. Muchísimas gracias”, dijo en su mensaje a sus seguidores.

Hasta ese momento, la conductora no había confirmado públicamente si presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por lo ocurrido.

SSC ya investiga el caso de Vanessa Huppenkothen

Luego de que el video de Huppenkothen comenzara a circular en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que ya tomó conocimiento del caso y comenzó acciones para localizar el vehículo presuntamente involucrado.

De acuerdo con la dependencia, la búsqueda de la camioneta se realiza a partir del registro de sus placas de circulación.

La SSC señaló que sus elementos analizan el video y las imágenes difundidas en redes sociales con el objetivo de identificar tanto la unidad como a las personas que viajaban en ella, para esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades.

La dependencia informó que, derivado de los hechos documentados en el material difundido en redes sociales, en el que se observa una unidad presuntamente involucrada en el seguimiento de una mujer, se inició la búsqueda y localización del vehículo a partir de sus placas.

“Derivado de los hechos documentados en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a una unidad presuntamente involucrada en el seguimiento de una mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tomó acciones inmediatas para su búsqueda y localización, a partir del registro de las placas de circulación”, informó la SSC a través de redes sociales.

La #SSC informa:



Derivado de los hechos documentados en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a una unidad presuntamente involucrada en el seguimiento de una mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (#SSC) de la Ciudad de México tomó acciones inmediatas… pic.twitter.com/tORCNSus2L — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 20, 2026

Por ahora, no se ha informado públicamente que los ocupantes de la camioneta hayan sido detenidos, por lo que la investigación continúa.

¿Qué hacer ante un posible montachoques?

Los llamados “montachoques” son una modalidad de extorsión vial en la que los responsables pueden provocar o simular un accidente para después intimidar al conductor y exigirle dinero.

Ante una situación en la que otro vehículo intente cerrar el paso o forzar a que el auto se detenga, las autoridades recomiendan mantener la calma, evitar confrontaciones y, en la medida de lo posible, permanecer dentro del automóvil.

También es importante buscar un sitio seguro y concurrido, solicitar apoyo de las autoridades y evitar entregar dinero o negociar directamente con personas que pretendan intimidar al conductor.

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