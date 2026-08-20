Hallan camioneta con la que presuntamente acosaron a Vanessa Huppenkothen

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Huppenkothen fue acosada en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

La camioneta que utilizaron para presuntamente acosar a la periodista deportiva Vanessa Huppenkothen fue localizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la alcaldía Iztapalapa, este jueves 20 de agosto.

A través de redes sociales, la dependencia confirmó que la camioneta, de marca Toyota, fue ubicada sobre la calzada Ignacio Zaragoza, esquina con Guadalupe Victoria, en la colonia Tepalcates.

La #SSC informa:



Respecto a la denuncia ciudadana hecha en redes sociales por una mujer que era seguida por una camioneta, la #SSC informa que la unidad color roja fue ubicada en Calzada #IgnacioZaragoza esquina Guadalupe Victoria, colonia #Tepalcates , alcaldía… pic.twitter.com/EHpwMdrAte — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 20, 2026

El sujeto que la conducía fue llevado ante el Juez Cívico por escandalizar en la vía pública.

Las autoridades aseguraron que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos ocurridos durante la noche del miércoles y deslindar responsabilidades.

¿Qué le pasó a Vanessa Huppenkothen?

#VanessaHuppenkothen vivió momentos de tensión mientras conducía sola por el sur de la #CDMX. La presentadora transmitió en vivo cuando una camioneta roja aparentemente comenzó a cerrarle el paso e intentar detener su marcha. Durante la transmisión pidió ayuda y, al detectar… pic.twitter.com/j7dQnoAwsm — Uno TV (@UnoNoticias) August 20, 2026

La noche del 19 de agosto, Vanessa Huppenkothen fue acosada por unos sujetos en una camioneta roja cuando circulaba por la avenida Ejército Nacional.

La también conductora compartió en sus redes sociales videos en los que se puede ver cómo el vehículo intentaba bloquearle el paso.

Al parecer, los videos forman parte de una transmisión que decidió iniciar ante el miedo de que pudiera ocurrirle algo.

En la transmisión se observa que los sujetos le pedían con la mano que los rebasara; sin embargo, se frenaban constantemente e incluso se esperaban para que pasara, dificultando que circulara con normalidad.

“Oigan, este tipo está loco, pero bien loco. Quiere que me pase. Dios santo. A ver qué me hace, si me matan, pues ya sabemos que fue este cabrón. Ay, se me enchina la piel. Dios mío. Por favor, que se vaya, no, no se va a ir”, se puede escuchar en el video.

De acuerdo con el relato difundido posteriormente, la presencia de vehículos militares en la zona también habría ayudado a que la situación no escalara y la conductora pudiera alejarse.

El comportamiento de la camioneta provocó que usuarios de redes sociales señalaran que podría tratarse de un intento de “montachoques”, una modalidad de extorsión en la que los responsables buscan provocar o simular un accidente para posteriormente exigir dinero a la víctima.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que el incidente sufrido por Huppenkothen haya sido un caso de montachoques.

Horas después del incidente y luego de que la transmisión terminara abruptamente, Vanessa Huppenkothen reapareció en sus historias de Instagram para informar que se encontraba bien.

“¿Cómo están? Quiero agradecer sus mensajes y su apoyo. Hace unas horas tuve un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. Estoy en casa, estoy bien, estoy a salvo y les agradezco infinito. Muchísimas gracias”, dijo en su mensaje a sus seguidores.

Luego de los videos difundidos por Huppenkothen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que tomó conocimiento del caso y comenzó acciones para localizar a los involucrados.

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