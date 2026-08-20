Elmo explica cómo se preparó para la carrera Plaza Sésamo 2026, ve cómo participar

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Elmo nos reveló cómo se prepara para la carrera. Foto: Uno TV

Elmo, el personaje de Plaza Sésamo, visitó las instalaciones de UnoTV para invitar a todas las familias a participar en la Carrera Plaza Sésamo 2026, que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

“Puedes correr, caminar o írtela pasando bien con tu mascota”, explicó Elmo durante la entrevista.

Bajo esta idea, Leopoldo Valdés, director regional de negocios para Latinoamérica de Sesame Workshop, también compartió la importancia de fomentar el bienestar de las infancias.

“México necesita un abrazo”: la idea detrás de la Carrera Plaza Sésamo

Para Leopoldo Valdés, la Carrera Plaza Sésamo va más allá de reunir a familias para correr. El directivo explicó que la organización busca generar comunidad e impacto social a través de sus actividades.

“Creemos que México necesita un abrazo y ese es el abrazo que les quiere dar Plaza Sésamo a todas las familias”, explicó durante la entrevista con Uno TV.

Por ello, la carrera busca convertirse en un espacio para convivir, hacer actividad física y pasar tiempo en familia, sin que la competencia sea el objetivo principal.

Correr, caminar y divertirse: así plantea Elmo la carrera

Por su parte, Elmo ya se prepara para participar en la carrera y aseguró que intentará completar los 10 kilómetros, aunque también reconoció que, lo importante, será disfrutar la experiencia.

De hecho, la invitación está abierta para quienes quieran correr, pero también para los que prefieran caminar o simplemente acompañar a sus familiares y amigos.

Además, los participantes podrán acudir con sus mascotas. Elmo incluso planea llevar a “Tango”, su perrita, aunque durante esta visita no pudo acompañarlo porque estaba entrenando para la carrera.

El evento también contará con la presencia de otros personajes de Plaza Sésamo, entre ellos Abby, el Comegalletas, Abelardo, Beto y Enrique, adelantaron.

Elmo también tiene consejos para quienes van a correr

Además de que Elmo presumió ser todo un deportista y aseguró que practica futbol, beisbol y basquetbol, también compartió algunas recomendaciones para quienes se preparan para participar en la carrera.

Entre ellas destacó la importancia de comer bien, incluir proteínas y verduras en la alimentación y mantenerse hidratado.

Elmo incluso reconoció que las verduras no son precisamente sus alimentos favoritos, pero explicó que su mamá las prepara de una manera que le permite comerlas.

La idea coincide con el mensaje que Plaza Sésamo busca transmitir a las familias, cuidar el bienestar de los niños también implica fomentar hábitos saludables desde pequeños.

Plaza Sésamo también busca cuidar la salud emocional de los niños

La actividad física es solo una parte de la visión de Sesame Workshop. De acuerdo con Leopoldo Valdés, la educación representa la columna vertebral de la organización, que busca ayudar a que los niños crezcan “más fuertes, más inteligentes y más amables”.

Esa misión también incluye hablar sobre el uso de las redes sociales y la importancia de establecer límites saludables.

Valdés explicó que los niños pueden utilizar estas plataformas, pero siempre con equilibrio y sin dejar de lado otros aspectos de su bienestar.

“Porque no nada más es estar activándote físicamente, sino también cuidar la salud emocional”, señaló.

De esta manera, la Carrera Plaza Sésamo 2026 se convierte en una oportunidad para llevar ese mensaje fuera de las pantallas y reunir a las familias alrededor de una actividad que combina movimiento, convivencia y diversión.

La Carrera Plaza Sésamo tendrá tres opciones

La edición de este año ofrecerá tres modalidades para que puedan participar personas con diferentes niveles de preparación.

Habrá una caminata familiar de 3 kilómetros, una carrera de 5 kilómetros y una prueba de 10 kilómetros, pensada también para quienes buscan prepararse para competencias de mayor distancia.

Esta será la tercera edición del evento, que anteriormente se realizó bajo el nombre de Carrera Plaza Sésamo y que este año también adopta el nombre de Carrera Elmo, en honor al querido personaje.

¿Cuándo será la Carrera Elmo 2026?

La carrera se realizará el sábado 29 de agosto de 2026 en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Los participantes deberán recoger previamente su kit el viernes 28 de agosto, en el Papalote Museo del Niño, en un horario de 12:00 a 20:00 horas.

El kit incluye diferentes artículos y sorpresas para los corredores. Durante la entrevista, Elmo adelantó que entre ellos habrá una camiseta relacionada con su participación en la carrera.

Así, la Carrera Elmo busca que las familias tengan una experiencia que vaya más allá de cruzar una meta y, como resumió el propio personaje durante la entrevista, no se trata solamente de aguantar los kilómetros, sino de “irse a divertir”.

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