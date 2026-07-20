Los récords Guinness que rompió España tras ganar el Mundial 2026

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Rompió más de un récord. Foto: Reuters

España no solo levantó el trofeo del Mundial 2026 al vencer 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres en tiempo extra, sino que también rompió varias marcas del récord Guinness.

La selección dirigida por Luis de la Fuente consolidó una de las etapas más exitosas del futbol español. Actualmente es la vigente campeona del Mundial masculino, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos de París 2024 y, en la rama femenil, también ostenta el campeonato del mundo,.

Récords que consiguió España tras ganar el Mundial 2026

All the records Spain broke during the World Cup:



Most clean sheets – 7



Least goals conceded – 1



Oldest Manager to win the World Cup – Luis de la Fuente



Longest unbeaten run in competitive Men’s matches – 38



🇪🇸 🇪🇸 🇪🇸 — Guinness World Records (@GWR) July 19, 2026

De acuerdo con Guinness World Records, la selección española estableció varias marcas durante su camino al campeonato:

Mayor número de partidos sin recibir gol: 7

7 Menor cantidad de goles recibidos en un Mundial: 1

1 Entrenador de mayor edad en conquistar una Copa del Mundo: Luis de la Fuente, exfutbolista con 65 años

Luis de la Fuente, exfutbolista con 65 años Mayor racha de partidos oficiales masculinos sin perder: 38

España logra un récord nunca antes visto en el futbol

Con la conquista del Mundial 2026, España también se convirtió en la primera selección de la historia en ser vigente campeona del mundo tanto en la categoría masculina como en la femenina.

La selección femenina conquistó el Mundial de 2023 gracias al gol de Olga Carmona, mientras que el equipo masculino selló el título en 2026 con la anotación de Ferran Torres en la Final ante Argentina.

Argentina igualó un récord que Brasil mantenía desde 2010

La Final del Mundial 2026 también dejó un récord roto por parte de Argentina, la albiceleste llegó a 11 tarjetas rojas en la historia de las Copas del Mundo, igualando el récord que Brasil mantenía en solitario desde 2010, de acuerdo con Guinness World Records.

Argentina have equalled Brazil’s record of 11 red cards in World Cups 😬 — Guinness World Records (@GWR) July 19, 2026

Brasil estableció esa marca tras el Mundial de Sudáfrica 2010, acumulando expulsiones desde la edición de 1938. Entre los jugadores brasileños que fueron expulsados en una Copa del Mundo figuran nombres históricos como Garrincha, Leonardo, Ronaldinho, Kaká y Felipe Melo, este último en el duelo de cuartos de final frente a Países Bajos en Sudáfrica. Desde entonces, ninguna otra selección había alcanzado esa cifra

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