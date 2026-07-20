Mundial 2030 se jugaría con 64 selecciones; Conmebol anticipa aumento de equipos y espera aval de la FIFA

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Mundial 2030 tendría 64 equipos. Foto: AFP

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dio una nueva pista sobre el posible formato que tendría el Mundial de 2030, al asegurar que la Copa del Mundo del Centenario contará con 64 selecciones.

A través de su cuenta de X, el dirigente publicó un mensaje que sirve de preambulo a lo que se vivirá en cuatro años en Sudamérica.

“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

El mensaje llamó la atención porque es la primera vez que un dirigente de este nivel habla del torneo como si la ampliación ya fuera un hecho, pero la FIFA todavía no ha confirmado oficialmente el cambio de formato, por lo que la propuesta sigue pendiente de aprobación.

La FIFA aún estudia ampliar el torneo

La idea de disputar el Mundial 2030 con 64 selecciones surgió como una propuesta impulsada por la Conmebol para conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo, celebrada en Uruguay en 1930.

En semanas recientes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo analizaría la iniciativa, aunque hasta ahora el Consejo de la FIFA no ha aprobado ninguna modificación al formato del torneo.

En entrevista con el medio suizo Blue Sport, Infantino aseguró que la ampliación del torneo será un tema que la FIFA discutirá después de la Copa del Mundo de 2026.

“Sin duda es un tema que analizaremos después de este Mundial y que discutiremos en los órganos correspondientes”. Gianni Infantino, presidente de la FIFA

El presidente del organismo también ha defendido en distintas ocasiones la idea de ampliar el acceso al torneo para que más países tengan la oportunidad de competir en la máxima justa del futbol. “Cada nación debe poder soñar con estar en la Copa del Mundo”, señaló.

Por ello, el reglamento vigente mantiene al Mundial 2030 con 48 selecciones y 104 partidos, el mismo formato que debutó en la Copa del Mundo de 2026.

¿Por qué se plantea ampliar el Mundial a 64 equipos?

La propuesta no es nueva, desde el 2025, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, planteó aumentar a 64 selecciones el torneo del 2030 para conmemorar el centenario del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930.

De concretarse, el torneo pasaría de 104 a 128 partidos, lo que implicaría un calendario más extenso y un mayor número de países clasificados.

¿Dónde será el Mundial 2030?

Lo que sí está confirmado por la FIFA es que el Mundial de 2030 será una edición sin precedentes.

La mayor parte del torneo se disputará en España, Portugal y Marruecos, que fungirán como sedes principales.

Sin embargo, para conmemorar los 100 años de la primera Copa del Mundo, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido cada uno antes de que la competencia continúe en Europa y África.

Con ello, el Mundial 2030 se convertirá en la primera Copa del Mundo organizada en seis países y tres continentes: Europa, África y Sudamérica.

Además, los seis países anfitriones tendrán su clasificación automática al torneo.

La final aún no tiene sede definida

Otro de los temas pendientes es la sede de la gran final, aunque todavía no existe una decisión oficial por parte de la FIFA, entre los principales candidatos aparecen el Santiago Bernabéu, en Madrid; el Camp Nou, en Barcelona; y el Gran Estadio Hassan II, en Casablanca, Marruecos.

La designación se dará una vez que la FIFA concluya el proceso de planificación del torneo.

¿Qué cambiaría con un Mundial de 64 equipos?

Si la FIFA aprueba la propuesta respaldada por la Conmebol, el Mundial 2030 pasaría de 48 a 64 selecciones, convirtiéndose en la edición con más participantes en la historia.

La ampliación permitiría que más países clasificaran a la Copa del Mundo y reforzaría el carácter conmemorativo del torneo del Centenario, aunque también implicaría un mayor número de partidos, casi dos meses de torneo, ajustes en el calendario y cambios en los procesos de clasificación de las distintas confederaciones.

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