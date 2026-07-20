Video: piloto hace creer a pasajeros argentinos que ganaron el Mundial 2026 y desata todo tipo de reacciones

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La broma que jugó un piloto a su tripulación. Fotos: Getty y Reuters

Un piloto hizo creer a varios aficionados argentinos que su selección había ganado la final del Mundial 2026, durante un vuelo realizado este domingo 19 de julio. El momento fue difundido en TikTok por la usuaria @williermina, quien grabó la reacción de los pasajeros antes de que el comandante revelara que España había vencido 1-0 a Argentina.

La broma ocurrió mientras los viajeros permanecían incomunicados durante el partido. Al escuchar que el encuentro había terminado, varios pasajeros con camisetas de la Selección Argentina comenzaron a gritar, cantar y celebrar dentro del avión.

@clarosports ¡POR UN INSTANTE, LOS ARGENTINOS SE SINTIERON CAMPEONES! 👀🇦🇷 Lo que parecía el anuncio del campeonato argentino terminó siendo una broma del piloto que desató todo tipo de reacciones. 😅 Así jugaron con el sueño de los aficionados en pleno vuelo😓 España Argentina Mundial PortalClaroSports Fútbol ♬ sonido original – Claro Sports – Claro Sports

Piloto hace creer a argentinos que ganaron el Mundial 2026

En el video se escucha al piloto comenzar su anuncio con un tono serio. Primero explicó que España y Argentina habían disputado un partido cerrado, el cual tuvo que definirse en tiempos extra.

“Ha sido un partido muy disputado hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo, pero la final de un Mundial, lamentablemente, sólo la puede ganar uno”, dijo por el sistema de sonido del avión.

Después agregó: “Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos…”.

El mensaje no había terminado, pero los aficionados de la “Albiceleste” comenzaron a festejar. Algunos levantaron los brazos, otros saltaron desde sus asientos y varios cantaron “Vamos, vamos” y “campeón”.

La celebración duró pocos segundos. El piloto completó la frase y reveló el verdadero resultado:

“… porque España ha ganado el Mundial”.

Tras el anuncio, los gritos desaparecieron y la cabina quedó prácticamente en silencio. La persona que publicó el video acompañó la grabación con el mensaje: “En vez de festejar, se puso a boludear el piloto”.

El cambio de ánimo entre los pasajeros provocó que el clip comenzara a compartirse en distintas plataformas.

Algunos usuarios tomaron la escena con humor, mientras otros criticaron que el comandante prolongara la incertidumbre entre los aficionados argentinos.

Hasta el momento, la publicación no muestra el nombre del piloto, la aerolínea, la ruta del vuelo ni el número de la aeronave. Tampoco existe una confirmación pública sobre la identidad o nacionalidad del comandante, aunque en redes sociales fue descrito como español.

España vence a Argentina con gol de Ferran Torres

España ganó su segunda Copa del Mundo después de vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el Estadio Nueva York.

El partido terminó sin goles durante los 90 minutos reglamentarios, por lo que tuvo que continuar en tiempos extra. Ferran Torres marcó el único tanto al minuto 106, después de un rebote dentro del área y vencer al portero Emiliano “Dibu” Martínez.

Argentina enfrentó el cierre del encuentro con 10 jugadores, luego de la expulsión de Enzo Fernández.

España mantuvo la presión y consiguió el gol que le permitió levantar su segundo título mundial, 16 años después de ganar Sudáfrica 2010.

Para Argentina, la derrota impidió que la selección dirigida por Lionel Scaloni consiguiera el bicampeonato. Por su parte, Lionel Messi dejó el campo entre lágrimas tras disputar el que podría haber sido su último partido en un Mundial.