Gales retira su apoyo a Gianni Infantino para nuevo periodo al frente de la FIFA

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Infantino se queda sin apoyo de Gales para seguir al frente de la FIFA. Foto: AFP

La Asociación de Fútbol de Gales (FAW) anunció este lunes que retiró su respaldo a Gianni Infantino para su candidatura a la presidencia de la FIFA en el periodo 2027-2031. La decisión convierte a Gales en la primera federación nacional en retirar públicamente su apoyo al dirigente italosuizo.

La medida fue tomada después de la polémica generada por el plan de Infantino para permitir la entrada de inversión privada en competiciones organizadas por la FIFA, iniciativa que finalmente fue retirada la semana pasada tras recibir críticas de distintas federaciones y actores del fútbol internacional.

The Football Association of Wales (FAW) become the first football association to officially withdraw support for Gianni Infantino's re-election as FIFA president 🚨 pic.twitter.com/8qDkped1Ey — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 3, 2026

La Asociación de Fútbol de Gales confirma con este comunicado el retiro de su apoyo a la candidatura del señor Gianni Infantino.

Gales cuestiona el liderazgo de Gianni Infantino

En un comunicado, la FAW explicó que la decisión responde a una serie de diferencias con la gestión del presidente de la FIFA.

La federación señaló que detectó “fallos en materia de buen gobierno, proceso y liderazgo”, además de cuestionar aspectos relacionados con los valores institucionales, la comunicación, la relación con las partes interesadas y la toma de decisiones.

Asimismo, sostuvo que el dirigente “ha perdido la confianza para seguir al frente del fútbol mundial” y agregó que “no poner los intereses del fútbol por encima de todo lo demás es un fracaso que no podemos aceptar”.

Proyecto de inversión privada desató la polémica

La controversia surgió luego de que Gianni Infantino presentara una propuesta para abrir la puerta a inversores privados en competiciones organizadas por la FIFA.

Aunque el presidente del organismo retiró el proyecto días después, las críticas continuaron y derivaron en el retiro del respaldo por parte de la federación galesa.

Primer ministro británico también criticó a Infantino

Del mismo modo, el pasado viernes, el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que Gianni Infantino es “la persona equivocada” para dirigir la FIFA, al considerar que la propuesta demostraba un error de visión sobre el futuro del fútbol.

Hasta el momento, Gianni Infantino mantiene su intención de buscar la reelección para un nuevo mandato al frente de la FIFA.

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