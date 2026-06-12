México vence a Sudáfrica y rompe una “maldición” mundialista que arrastraba desde 1930

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México derrotó a Sudáfrica 2-0 en la inauguración del Mundial. Foto: AFP

La Selección Mexicana derrotó a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 este jueves 11 de junio con un marcador de 2-0 y que dejó muchos momentos inolvidables.

Con la victoria del combinado nacional en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca, la selección no solamente trajo alegría a la afición, sino que también rompió una “maldición” mundialista que perseguía al Tricolor desde 1930.

México es la selección que más partidos inaugurales ha disputado en la historia del Mundial y, tras varios intentos, consiguió por primera vez una victoria en este torneo.

Foto: Reuters

¿Cuántos partidos de inauguración ha jugado México en el Mundial?

El equipo nacional ha participado en un total de ocho inauguraciones y su récord es de una victoria por cinco derrotas y dos empates.

Dichos encuentros se disputaron en los Mundiales de:

Uruguay 1930, cuando México enfrentó a Francia y cayó 4-1 en el Estadio Pocitos

Brasil 1950, la “Verdeamarela” goleó a la Selección Mexicana 4-0 en el Maracaná

Suiza 1954, donde una vez más Brasil goleó a la Selección 5-0 en el Stade des Charmilles

Suecia 1958, cuando la selección anfitriona derrotó a México con marcador de 3-0 en el Estadio Råsunda

Chile 1962, una vez más Brasil se midió ante la Selección Mexicana y se alzó con la victoria 2-0 en el Estadio Sausalito

México 1970, el equipo nacional se enfrentó a la entonces Unión Soviética en un partido que quedó empatado 0-0

Sudáfrica 2010, cuando una vez más México enfrentó a la selección anfitriona, el encuentro resultó en un empate 1-1

México 2026, la repetición de la inauguración de Sudáfrica 16 años después. La Selección Nacional ganó 2-0

También cabe mencionar que México es el único país en jugar en cuatro jornadas inaugurales del Mundial de forma consecutiva, esto fue desde 1950 a 1962.

Gilberto Mora entra a la historia del Mundial

Entre los datos históricos de este partido, Gilberto Mora, el jugador más joven en jugar este Mundial, con apenas 17 años, 7 meses y 29 días, entró de cambio al minuto 66.

Con esto, “Morita”, además de debutar, se convirtió en el mexicano más joven en disputar una justa mundialista, además de que es el sexto jugador más joven de todos los tiempos en jugar en el torneo.

Foto: AFP

Como informó Claro Sports, entre ellos se encuentran:

Norman Whiteside | Irlanda del Norte | 17 años, 1 mes, 10 días | 1982-06-17 | Irlanda del Norte vs Yugoslavia

Samuel Eto’o | Camerún | 17 años, 3 meses, 7 días | 1998-06-17 | Italia vs Camerún

Femi Opabunmi | Nigeria | 17 años, 3 meses, 9 días | 2002-06-12 | Nigeria vs Inglaterra

Salomon Olembé | Camerún | 17 años, 6 meses, 3 días | 1998-06-11 | Camerún vs Austria

Edson Arantes do Nascimento “Pelé” | Brasil | 17 años, 7 meses, 23 días | 1958-06-15 | Brasil vs Unión Soviética

Gilberto Mora | México | 17 años, 7 meses, 29 días | 2026-06-11 | México vs Sudáfrica

Raúl Jiménez y el Estadio Ciudad de México también dejaron su marca

El encuentro también dejó una marca personal para Raúl Jiménez, quien consiguió su primera anotación en un Mundial, torneo en el que ha participado en sus últimas cuatro ediciones.

Foto: Reuters

Asimismo, el Estadio Ciudad de México volvió a hacer historia al convertirse en sede de una inauguración mundialista por tercera ocasión, después de 1970 y 1986.

Foto: Reuters

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