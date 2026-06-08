FMF anuncia la creación de escuelas de futbol para niñas y niños en México

GENERANDO AUDIO...

Anuncian iniciativas para formar a niños en el futbol mexicano | Foto: Cuartoscuro

Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), anunció este martes 8 de junio la intención por parte de los 18 clubes de la Liga MX por crear nuevas escuelas de futbol para niñas y niños a lo largo de toda la República Mexicana. Esto como respuesta a una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El anuncio sucedió en la Mañanera desde Palacio Nacional, en donde se presentaron los dueños y representantes de los equipos mexicanos; además de una veintena de niñas y niños que acompañaron el anuncio desde el Salón Tesorería.

“La meta de fondo es que el futbol deje un legado social en la niñez con herramientas formativas, por eso agradecemos a la presidenta su propuesta de impulsar y los clubes cuenten con escuelas de fútbol”, destacó el representante de la FMF

Anuncian medidas a favor de los niños que sueñan con ser futbolistas

El presidente comisionado de la FMF, enfatizó la importancia de impulsar el deporte entre las niñas y los niños de México a través de escuelas de futbol y canteras reconocidas por los clubes de la Liga MX.

En este contexto, Mikel Arriola presentó la “Agenda Social Integral del Futbol Base” para que los menores tengan una puerta de entrada al balompié a través de tres instancias:

“Jugamos Todos”: Iniciación a los 5 a 12 años

“Copa Escolar”: Torneos de futbol en escuelas de primaria y secundaria

“Copa FMF”: Competencias federadas de nivel sub-12 y sub-13

Dichas competencias serán canalizadas por las academias de los clubes profesionales, donde los jugadores terminarán de formarse hasta tener la oportunidad de entrar a los procesos de la Selección Mexicana de Futbol.

“Todo ello, sostenido por iniciativas transversales como la Academia Certificada de la FMF y el Sistema Nacional de Formación, que garantizan estándares de calidad en todo el territorio“, complementó Arriola.

El representante de la FMF remató diciendo que el objetivo de sus iniciativas es dar entrada a niñas y niños, tanto de ciudades como de comunidades marginadas, a un proceso que pueda derivar en la profesionalización del futbol.

“Esto no es sólo formar futbolistas sino diciplina (…) el legado de la Copa del Mundo no se queda en los estadios, se siembra en todos lados“, remató.

Más medidas para formar a niñas y niños en el futbol mexicano

Mikel Arriola agregó que el programa tendrá cobertura en las 32 entidades federativas y contará con más de 2 mil entrenadores certificados por la FMF.

Asimismo, destacó la creación de una red nacional de detección de talento que opera tanto en México como en Estados Unidos.

Al momento, más de 11 mil jugadoras y jugadores han sido observados, lo que ha derivado en 315 invitaciones a pruebas con clubes profesionales y 97 convocatorias a selecciones nacionales, de acuerdo con las cifras presentadas.

Por otro lado, el comisionado subrayó que los clubes profesionales han fortalecido sus estructuras de formación mediante programas de becas deportivas y académicas para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios mientras desarrollan su carrera futbolística.

A ello, se suman cerca de 290 equipos de Liga Premier y Tercera División Profesional distribuidos en todo el país, con casi 16 mil jugadores en formación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.