Guillermo Pacheco representará a México en la final del Mundial 2026; estará en el VAR del España vs Argentina

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Guillermo Pacheco Larios estará en la final. Foto: AFP

El árbitro Guillermo Pacheco Larios fue designado por la FIFA para integrar el equipo arbitral del Video Assistant Referee (VAR) en el partido que definirá al campeón entre España y Argentina, que se disputará este domingo 19 de julio en el estadio Nueva York Nueva Jersey.

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol felicitó al silbante sonorense por recibir una de las designaciones más importantes del futbol internacional y destacó que su nombramiento representa un orgullo para el arbitraje mexicano.

“La Comisión de Árbitros externa su felicitación a Guillermo Pacheco Larios por su designación para la gran final de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Argentina como parte del equipo VAR”, publicó el organismo.

¡ORGULLO MEXICANO! 🤩



La Comisión de Árbitros externa su felicitación a Guillermo Pacheco Larios 🇲🇽 por su designación para la Gran Final de la @FIFAWorldCup 🏆 entre España 🇪🇸 y Argentina 🇦🇷 como parte del equipo VAR ⚽ pic.twitter.com/F05ZCKiPz6 — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) July 17, 2026

Guillermo Pacheco estará como reserva del VAR en la final

Durante el Mundial 2026, Guillermo Pacheco tuvo una destacada participación exclusivamente en labores relacionadas con el videoarbitraje. A lo largo del torneo fue considerado para 11 partidos, desempeñándose en diferentes funciones dentro del sistema VAR.

Su recorrido incluye:

Seis encuentros como árbitro VAR.

Dos partidos como SVAR (Support VAR).

Dos designaciones como AVAR (Asistente VAR).

Para la gran final, la FIFA lo nombró árbitro de reserva del VAR, función que consiste en estar preparado para sustituir a cualquiera de los integrantes del equipo de videoarbitraje en caso de alguna eventualidad durante el encuentro entre españoles y argentinos.

Con esta designación, el mexicano permanecerá en Estados Unidos pese a que inicialmente se contemplaba su regreso al país tras concluir sus actividades en el torneo.

¿Quién es Guillermo Pacheco?

Guillermo Pacheco Larios nació el 4 de febrero de 1995 en Nogales, Sonora. A sus 31 años, se convirtió en uno de los árbitros mexicanos con mayor proyección internacional gracias a su especialización en el sistema VAR.

Desde 2021 cuenta con el gafete FIFA, lo que le ha permitido participar en competencias internacionales tanto como árbitro central como integrante de los equipos de videoarbitraje.

Su nombramiento para la final del Mundial 2026 también lo convierte en el primer árbitro sonorense en formar parte del equipo arbitral de una final de Copa del Mundo, un logro que consolida su trayectoria dentro del arbitraje mexicano.

Un voto de confianza de la FIFA

La designación de Guillermo Pacheco llega en un Mundial donde las decisiones arbitrales han estado bajo constante análisis y debate.

Aun así, la FIFA decidió confiar en el árbitro mexicano para integrar el grupo encargado de revisar las jugadas más trascendentales del partido por el título.

Su labor será fundamental para apoyar al cuerpo arbitral mediante el análisis de las acciones que puedan requerir revisión tecnológica, contribuyendo a que las decisiones tomadas en la cancha sean las más precisas posibles.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

La final de la Copa del Mundo 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el estadio Nueva York Nueva Jersey.

Partido: España vs Argentina

España vs Argentina Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Domingo 19 de julio de 2026 Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

España busca la segunda; Argentina va por el bicampeonato

España volverá a disputar una final mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010, cuando conquistó su único título. Ahora intentará levantar su segunda Copa del Mundo.

Del otro lado estará Argentina, vigente campeona del mundo, que buscará conquistar el bicampeonato y alcanzar su cuarto título mundial, consolidando una de las etapas más exitosas de su historia futbolística.

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