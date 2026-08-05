Luis Figo exige la renuncia de Gianni Infantino: lo acusa de actuar de forma “deshonesta”

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Luis Figo pide renuncia de Infantino. Foto: AFP

El exfutbolista portugués Luis Figo pidió la dimisión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien calificó de “deshonesto” en medio de la crisis que enfrenta el dirigente por su fallido proyecto para abrir las competiciones del organismo a inversionistas privados.

Las declaraciones de Figo llegan después de que Infantino retirara su propuesta de crear FIFA Forward Enterprise, una empresa que buscaba atraer capital privado para gestionar torneos de la FIFA, incluido el Mundial.

El plan provocó un fuerte rechazo de diversas federaciones y de al menos tres confederaciones continentales, lo que obligó al dirigente italo-suizo a dar marcha atrás.

De acuerdo con información de AFP, Infantino sostuvo este miércoles reuniones con otros directivos de la FIFA en Marruecos para intentar recuperar apoyos tras la polémica.

Figo lanza dura crítica contra Infantino

En una columna publicada en el diario británico Daily Mail, Figo aseguró que la salida de Infantino es la única solución para la crisis que vive el organismo.

“Podría escribir 10 mil palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo necesita tres: Infantino debe irse”, escribió el exjugador.

El portugués, de 53 años, afirmó que durante su carrera conoció a muchas personas cuestionables dentro del futbol, pero aseguró que nunca había presenciado un comportamiento como el que atribuye al actual presidente de la FIFA.

“Lo que he visto salir a la luz en los últimos diez días es el comportamiento más bajo, deshonesto y cobarde, movido por el interés propio, que he presenciado en mi vida”, sostuvo.

La propuesta que desató la crisis en la FIFA

Infantino defendía su iniciativa argumentando que permitiría incrementar los ingresos para todas las asociaciones miembro de la FIFA.

Sin embargo, el intento de impulsar el proyecto sin consultar previamente a las federaciones generó un amplio rechazo.

Entre las principales preocupaciones también figuraba la posibilidad de que un Mundial ampliado pudiera disputarse cada dos años en lugar de cada cuatro.

Figo criticó duramente esa intención y aseguró que quien busque imponer cambios de esa magnitud para beneficiarse personalmente “no debería tener ningún papel en el futuro del futbol”.

Las críticas contra Infantino no provienen únicamente de Figo, en los últimos días altos funcionarios de la FIFA, entre ellos el exentrenador francés Arsène Wenger, también han cuestionado el manejo del presidente.

Figo, quien en 2015 llegó a aspirar a la presidencia de la FIFA antes de retirar su candidatura, pidió que Infantino deje el cargo de inmediato y no espere a intentar reelegirse el próximo año.

“Ha perdido el apoyo de sus altos cargos, de sus asesores más cercanos y de la gran mayoría de personas que dedican su vida a este deporte. Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el futbol. Debe irse. Ya”, concluyó.

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