FIFA ofrece disculpas por fallido plan de privatización y reafirma su respaldo a Gianni Infantino

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FIFA ofrece disculpas por plan de privatización. Foto: AFP

La FIFA ofreció una disculpa pública por los errores cometidos durante el proceso del fallido plan para abrir parte de sus operaciones a inversionistas privados y reiteró su respaldo al presidente Gianni Infantino, al término de una reunión de crisis celebrada este miércoles en Rabat, Marruecos.

En un comunicado difundido tras el encuentro, la dirigencia del organismo reconoció que hubo fallas tanto en la forma en que se gestionó la propuesta de FIFA Forward Enterprise (FFE) como en el manejo de la información después de que el proyecto se filtró a los medios de comunicación.

“Se han presentado disculpas por estos errores, junto con el compromiso de velar porque no vuelvan a producirse”, señaló la FIFA.

Además, los miembros de la Junta Directiva presentes en la reunión reafirmaron su “pleno apoyo” a Gianni Infantino, al recordar que es “el único responsable elegido por las 211 asociaciones miembro” de la organización.

FIFA reconoce errores en el proyecto de privatización

Durante la reunión también se revisó la propuesta de FIFA Forward Enterprise, un plan que contemplaba abrir parte de los derechos comerciales de la FIFA a inversionistas privados y que provocó un fuerte rechazo entre diversas federaciones nacionales.

La organización admitió que las asociaciones miembro no debieron sentirse excluidas del proceso y reconoció que la iniciativa “debería haberse gestionado de otra manera”.

Asimismo, confirmó que enviará una carta al Consejo de la FIFA y a las federaciones nacionales en la que ofrece disculpas formales y se compromete a revisar sus procedimientos internos para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

Como parte de ese proceso, la FIFA elaborará un informe que será presentado en la próxima reunión de su Consejo.

El plan quedó descartado

La FIFA recordó que la propuesta de FIFA Forward Enterprise ya fue retirada y que cualquier decisión de ese tipo habría requerido la aprobación tanto del Consejo como de las 211 asociaciones miembro.

Tras abandonar el proyecto, el organismo aseguró que continuará fortaleciendo el programa FIFA Forward para apoyar el desarrollo del futbol en todo el mundo y subrayó que, aunque reconoce errores en la gestión del proceso, sostiene que todas las acciones realizadas se apegaron al marco normativo vigente.

La reunión en Rabat, también sirvió para destacar el trabajo de la administración de la FIFA durante la organización de la Copa Mundial de 2026 y para acordar mejoras en la comunicación y coordinación entre la presidencia, la secretaría general y la directiva de la organización.

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