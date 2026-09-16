Fórmula 1 revela la fecha del Gran Premio de México 2027 y presenta su calendario de la temporada

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F1 revela fechas del Gran Premio de México Foto: Cuartoscuro

La Fórmula 1, a través de sus redes sociales, dio a conocer el calendario que se llevará a cabo en la temporada 2027, donde se mantendrán 24 Grandes Premios distribuidos en 22 países y cinco continentes.

Entre los cambios más destacados están el regreso de los GP de Portugal y Turquía, un incremento en la cantidad de formatos sprint y el regreso de Bahréin como la carrera de apertura, mientras que la Ciudad de México recibirá a la F1 del 29 al 31 de octubre.

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La próxima temporada llegará cargadísima: 24 Grandes Premios y 10 carreras Sprint, además del regreso de Portugal y Turquía al calendario. 🏁🌍 pic.twitter.com/EUVepBNHbB — Claro Sports (@ClaroSports) September 16, 2026

Las novedades de la temporada 2027 de Fórmula 1

La Fórmula 1, así como la Federación Internacional del Automóvil, dieron a conocer el calendario tras la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor, por lo que el primer Gran Premio será el fin de semana del 12 al 14 de marzo en Bahréin y la carrera final del 10 al 12 de diciembre en Abu Dhabi.

Se contemplan 24 Grandes Premios y diez eventos sprint, así como cuatro días de pruebas de pretemporada del 24 al 27 de febrero.

Entre las novedades están el regreso del Gran Premio de Portugal, del 18 al 20 de junio en el Circuito Internacional del Algarve, y también el retorno de Turquía el fin de semana del 1 al 3 de octubre en Istanbul Park.

El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá la gran fiesta de la Fórmula 1 del 29 al 31 de octubre, donde la atmósfera del Día de Muertos se apodera del evento.

Por su parte, los grandes ausentes en esta temporada son el Gran Premio de Países Bajos y el de Barcelona, que no aparecerá por primera vez desde 1990.

Mientras que el número de fines de semana sprint aumentará de seis a diez.

El calendario de la Fórmula 1 es:

Gran Premio de Bahréin | 12 al 14 de marzo | Sakhir | Sprint Gran Premio de Arabia Saudita | 19 al 21 de marzo | Yeda Gran Premio de Australia | 2 al 4 de abril | Albert Park Gran Premio de Japón | 9 al 11 de abril | Suzuka | Sprint Gran Premio de China | 16 al 18 de abril | Shanghái Gran Premio de Miami | 30 de abril al 2 de mayo | Miami Gran Premio de Canadá | 21 al 23 de mayo | Montreal | Sprint Gran Premio de Mónaco | 4 al 6 de junio | Montecarlo | Sprint Gran Premio de Portugal | 18 al 20 de junio | Portimao Gran Premio de Gran Bretaña | 2 al 4 de julio | Silverstone | Sprint Gran Premio de Austria | 9 al 11 de julio | Spielberg Gran Premio de Bélgica | 23 al 25 de julio | Spa-Francorchamps Gran Premio de Hungría | 30 de julio al 1 de agosto | Hungaroring Gran Premio de Italia | 3 al 5 de septiembre | Monza | Sprint Gran Premio de España | 10 al 12 de septiembre | Madrid Gran Premio de Azerbaiyán | 24 al 26 de septiembre | Bakú Gran Premio de Turquía | 1 al 3 de octubre | Istanbul Park Gran Premio de Singapur | 8 al 10 de octubre | Marina Bay Gran Premio de Estados Unidos | 22 al 24 de octubre | Austin Gran Premio de Ciudad de México | 29 al 31 de octubre | Autódromo Hermanos Rodríguez Gran Premio de Sao Paulo | 5 al 7 de noviembre | Interlagos | Sprint Gran Premio de Las Vegas | 18 al 20 de noviembre | Las Vegas Gran Premio de Qatar | 3 al 5 de diciembre | Lusail | Sprint Gran Premio de Abu Dhabi | 10 al 12 de diciembre | Yas Marina | Sprint

Otro de los cambios importantes es la semana de descanso después del GP de Las Vegas, donde, posterior a esto, Qatar recibe la penúltima fecha del 3 al 5 de diciembre y Abu Dhabi será el final de la temporada.

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