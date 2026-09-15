Sydney Sweeney desata críticas de atletas por polémico anuncio; aseguran sexualiza el deporte

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Sydney Sweeney causa polémica tras anuncio Foto: Shutterstock

Diversas atletas criticaron a Sydney Sweeney por aparecer prácticamente desnuda en una campaña publicitaria para una plataforma de apuestas deportivas.

La actriz protagoniza el anuncio para la plataforma Novig, provocando una serie de reacciones negativas por parte de las deportistas.

Entre los señalamientos, se le ha cuestionado la forma en que se representa a las mujeres dentro del deporte. Incluso, el anuncio fue calificado como “repugnante” por la triatleta francesa Mathilde, según la agencia AFP.

A través de sus historias publicó: “Ninguna suma de dinero debería convencer a una mujer de ofrecer esta imagen”, reclamando que las deportistas aún están luchando por “el mismo reconocimiento, las mismas primas… y mucho más”.

En el video se observa a la actriz desnuda y cubriéndose los pechos únicamente con diversos artículos deportivos como guantes de boxeo, balones, raquetas y palos de golf, entre otros.

También la ex nadadora australiana Ariarne puntualizó que: “No solo es una afrenta para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su arte, sino también para todas aquellas que aprecian el deporte por lo que realmente es: el trabajo en equipo, la amistad, la entrega, la excelencia, la unidad”.

Por su parte, la australiana Brianna Throssell afirmó: “¡Así es como se ven las mujeres en el deporte, Sydney Sweeney!”.

Cabe destacar que Sweeney es accionista de dicha página de apuestas, mientras las críticas por la campaña publicitaria siguen aumentando.

Sophie Capewell, campeona olímpica británica de ciclismo, puntualiza en que el problema está en utilizar la sexualización al momento de relacionar a una mujer con el deporte.

No es la primera vez que Sydney Sweeney se encuentra en la polémica debido a una campaña publicitaria, pues hace poco vivió una “cancelación” por su aparición en comerciales de American Eagle.

Respuesta de Sydney Sweeney

Sydney Sweeney utilizó sus redes sociales para emitir una respuesta ante esta situación, pues según el medio Claro Sports, la actriz utilizó sus historias para publicar una serie de imágenes de deportistas realizando desnudos para las ediciones del “Body Issue” de ESPN.

SHE REALLY DIDN’T NEED TO SAY A WORD.

Sydney Sweeney just posted these ESPN Body Issue shots after the backlash.

Now the comparison is getting interesting. pic.twitter.com/QSYGswh4dR — ProfeshTalk (@ProfeshTalk) September 15, 2026

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