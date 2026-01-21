CDMX recibirá la experiencia inmersiva Fórmula 1 Exhibition: fechas y costos

GENERANDO AUDIO...

La Formula 1 Exhibition llega a la CDMX. Foto: AFP

La Fórmula 1 Exhibition, la exhibición oficial e inmersiva de la máxima categoría del automovilismo, hará su debut en la Ciudad de México a partir del 20 de marzo de 2026, consolidando a la capital como una de las sedes clave para los aficionados al deporte motor a nivel mundial.

De acuerdo con el comunicado de Fórmula 1, la muestra se presentará en el Yama Punta Museo, en Coyoacán, convirtiendo a la CDMX en la novena ciudad del mundo en recibir esta experiencia global y la segunda en América Latina, tras su paso por Buenos Aires. La exhibición ha recorrido previamente ciudades como Londres, Madrid, Viena, Toronto y Melbourne.

La Fórmula 1 Exhibition es una experiencia diseñada tanto para fanáticos como para público general, con un recorrido de más de 2 mil metros cuadrados distribuidos en seis salas temáticas que narran la historia, evolución y el impacto cultural de la F1 desde su nacimiento en 1950 hasta la actualidad.

Un paseo por la historia de la F1. Foto: AFP

Entre los espacios destacados se encuentra “Once Upon a Time in Formula 1”, una galería que reúne fotografías inéditas, autos históricos y objetos originales que marcaron distintas eras del campeonato.

A este recorrido se suma “Pit Wall”, una experiencia audiovisual inmersiva que revive momentos clave del deporte desde una perspectiva cinematográfica. Además los visitantes pueden experimentar lo que es sentarse al volante de un F1 con un asiento de carreras Playseat con un simulador de vuelta rápida.

Otra de las áreas más llamativas es “Design Lab”, donde los visitantes podrán conocer cómo se diseñan y fabrican los monoplazas de Fórmula 1, desde la ingeniería aerodinámica hasta el uso de materiales de alta tecnología. En tanto, “Drivers & Duels” rinde homenaje a los pilotos más icónicos y a las rivalidades que han definido la historia del campeonato.

La exhibición también cuenta con un espacio más reflexivo llamado “Fallen Heroes”, dedicado a los pilotos que perdieron la vida en competencia, así como “Survival”, una sala que expone el monoplaza de Romain Grosjean tras su impactante accidente en el Gran Premio de Bahréin 2020, acompañado de material exclusivo sobre la evolución de la seguridad en la Fórmula 1.

Para su paso por México, la organización confirmó una sala especial inspirada en la historia del país dentro de la F1, con referencias al Autódromo Hermanos Rodríguez y a figuras clave del automovilismo nacional, destacando el papel de México como una de las sedes más importantes del calendario actual.

La llegada de la Fórmula 1 Exhibition coincide con el gran momento de popularidad que vive la categoría en el país, donde el Gran Premio de México se ha consolidado como uno de los eventos más exitosos y con mayor asistencia del campeonato, además del regreso de Checo Pérez a la pista, ahora de la mano de Cadillac.

¿Cuándo salen las entradas y qué precio tienen?

Actualmente los boletos no están a la venta pero podrás entrar a una lista de espera para tener acceso exclusivo a la preventa antes de que los boletos salgan el miércoles 28 de enero a las 9:00 am.

La exhibición debuta el 20 de marzo. Foto: AFP

La experiencia tendrá una duración aproximada de 90 minutos, aunque el tiempo puede variar según el interés de cada visitante. La exhibición abre de las 9:00 am y cierra a las 8:30 pm, pero los horarios varían dependiendo del día.

El rango en el precio de los boletos comienza en 295 pesos mexicanos; puedes quedarte todo el tiempo que quieras. El acceso cierra 15 minutos después del horario final y la exhibición cierra dos horas después del horario final.

El acceso es para todas las edades y los menores de 3 años entran gratis. La dirección es Av. División del Nte. 3572, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, 04610 Ciudad de México, CDMX.

