Osmar Olvera y Juan Celaya conquistan el oro en la Copa México de Clavados 2026

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Osmar Olvera y Juan Celaya ganan oro. Foto: CONADE

Los clavadistas mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya volvieron a demostrar que forman una de las mejores parejas del mundo en el trampolín sincronizado, se colgaron la medalla de oro en la final varonil de trampolín de tres metros sincronizados de la Copa México de Clavados 2026, celebrada en el Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara, en Zapopan.

La dupla nacional firmó una actuación sólida de principio a fin para terminar con 408.39 puntos, resultado con el que le dio a México su primera medalla de oro y la segunda presea de la delegación en el certamen internacional.

Desde las primeras rondas, Olvera y Celaya mostraron una gran sincronía en cada uno de sus saltos, destacando por la precisión en el despegue, las rotaciones y la limpieza en la entrada al agua.

🥇 Los olímpicos Osmar Olvera y Juan Celaya se proclamaron campeones de trampolín sincronizado de 3 metros, tras sumar 408.39 puntos.



La dupla integrada por Juan Agúndez y David Vázquez finalizó en la cuarta posición con 344.88 unidades.



🥇🇲🇽 México

🥈🇩🇪 Alemania

🥉🇨🇴 Colombia pic.twitter.com/qSgDgKIEZp — CONADE (@conadeoficial) July 18, 2026

Bajo la dirección de la entrenadora Ma Jin, los mexicanos mantuvieron el liderato durante toda la prueba y terminaron con una amplia ventaja sobre sus rivales.

Al finalizar sus seis ejecuciones, la pareja mexicana aventajó por 45.93 puntos a los representantes de Alemania, quienes se quedaron con la medalla de plata tras sumar 362.46 unidades.

El conjunto alemán, que en competencias internacionales ha estado integrado por Timo Barthel y Moritz Wesemann, volvió a mostrar un buen nivel tras haber figurado entre los finalistas del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025.

#Clavados 💦



¡ORO PARA MÉXICO! 🇲🇽🥇



Los subcampeones olímpicos Juan Celaya y Osmar Olvera 🇲🇽 consiguieron la segunda medalla mexicana de la Copa México en Zapopan 🇲🇽 en el trampolín de 3m varonil



Podio:

🥇 México 🇲🇽 (408.39)

🥈 Alemania 🇩🇪 (362.46)

🥉 Colombia 🇨🇴 (349.29) pic.twitter.com/pcpv7a8JwY — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) July 18, 2026

Por su parte, Colombia completó el podio con la medalla de bronce. La representación sudamericana, conformada habitualmente por Daniel Restrepo y Luis Felipe Uribe, continúa consolidándose como una de las parejas más competitivas del continente, luego de haber obtenido también la plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

La pareja mexicana confirma su gran momento

El triunfo en Guadalajara confirma el excelente momento que atraviesan Osmar Olvera y Juan Celaya, quienes se han consolidado como la mejor dupla mexicana en la prueba de trampolín sincronizado de tres metros.

Su crecimiento comenzó a consolidarse en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde hicieron historia al conquistar la medalla de plata con una puntuación de 444.03 unidades, quedando a únicamente 2.07 puntos de la pareja china integrada por Long Daoyi y Wang Zongyuan, quienes se llevaron el oro.

Un año después, los mexicanos volvieron a subir al podio durante el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025, al obtener nuevamente la medalla de plata con 449.28 puntos.

En aquella ocasión fueron superados por los chinos Wang Zongyuan y Zheng Jiuyuan, mientras que los británicos Anthony Harding y Jack Laugher completaron el podio con el bronce.

México suma confianza rumbo a sus próximos retos

Además de representar una victoria en casa, el oro conseguido en la Copa México de Clavados 2026 fortalece la preparación de Olvera y Celaya de cara a los próximos compromisos internacionales del ciclo olímpico.

Respaldados por el público que llenó el Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara, los mexicanos confirmaron por qué son considerados candidatos permanentes al podio en cualquier competencia internacional.

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