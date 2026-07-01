Gil Mora reacciona con humor a su estatura tras el México vs Ecuador

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Gil Mora, futbolista de la Selección Mexicana Foto: Reuters

Gil Mora publicó en sus redes sociales un par de imágenes en las que se le puede ver “chiquito”, esto después de que viviera un momento cómico cuando uno de los niños que acompañaban a los jugadores lo tapó por su estatura.

Fue este martes 30 de junio cuando el equipo mexicano se impuso 2-0 al cuadro de Ecuador, donde el joven Mora vivió el momento que también fue protagonizado por Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

https://twitter.com/ClaroSports/status/2072417774173888805

Gil Mora reacciona a su estatura con imagen en redes

Gil Mora es una de las estrellas de México, pues el jugador de 17 años dejó de ser una promesa y comienza a consolidarse en este Mundial 2026. Ayer saltó como titular para el partido contra Ecuador.

Pero fue durante el protocolo de los himnos, antes de demostrar su talento con el balón, que el futbolista vivió un momento divertido, pues uno de los niños que los acompañaban tenía casi la misma estatura que él.

Esto no pasó desapercibido para el “Piojo” Alvarado, quien de inmediato se tomó con humor la situación, le comentó que lo iban a tapar.

Quiñones, al notar la situación, optó por cambiar a los infantes de posición, pues el niño que lo acompañaba era de menor estatura que el que caminó con Gil.

Este momento de inmediato se hizo tendencia en redes sociales, pues muchos disfrutaron de esta divertida escena.

Pero también el propio Gil Mora reaccionó a esta situación al publicar una imagen en la que se le puede ver “chiquito”, una edición muy popular entre los fanáticos de los deportistas que deforma las proporciones del atleta.

Todo a su alrededor permanece igual, pero Gil se ve pequeño junto a Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez.

El gran partido de Gil Mora

Gil Mora, a sus 17 años, ha impresionado a muchos aficionados al futbol con su desempeño en el juego contra Ecuador, donde salió al campo como titular.

En el encuentro realizó varios desbordes e incluso, antes del primer gol, sacó un potente disparo que pasó cerca de uno de los postes del arquero, siendo uno de los primeros avisos del cuadro mexicano.

La actuación de Gil fue tal que varios streamers, como Ibai, han alabado su nivel de juego.

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