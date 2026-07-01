México gana a Ecuador 2-0; clasifica a octavos de final con una gran actuación de Quiñones

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La Selección mexicana gana a Ecuador: Foto Uno TV

La Selección Mexicana se impuso a la selección de Ecuador 2 goles a 0, consiguiendo así su pase a los octavos de final. Tuvieron que pasar 40 años para que el combinado tricolor avanzara de ronda en un Mundial.

Con esta victoria ahora el cuadro mexicano está a la espera del ganador de Inglaterra o RD Congo para saber quién será su rival para el próximo domingo 5 de julio.

El partido, desde antes de que se pitara el inicio, comenzó a “calentarse”, pues aficionados mexicanos acudieron al hotel de concentración de la escuadra de Ecuador evitando su descanso, lo que ocasionó gran molestia entre los ecuatorianos, quienes aseguraron que responderían en la cancha.

Sin embargo, tras la demora del partido a causa de una tormenta eléctrica, el juez central dio el pitazo inicial. De inmediato, el seleccionado mexicano comenzó a dominar el encuentro y poco a poco inclinó las oportunidades a su favor, con avisos de Gil Mora y Romo.

Los goles de México contra Ecuador

Pero fue al minuto 21 cuando, en un contragolpe, Julián Quiñones tomó la pelota desde el mediocampo, condujo hasta adentrarse en el área rival y, con un potente disparo, puso el primer gol para México.

¡GOOOOOL DE MÉXICO! 🇲🇽

¡QUIÑONES! ¡QUIÑONES! 🇲🇽



Al 21' Julián anota un golazo. ¡Retumba la CDMX! ¡Vamos, carajo!



🇲🇽🏆¿Y si no dejamos de ilusionarnos? ¿Y si sí? El sueño de México sigue más vivo que nunca. ¡No te pierdas el partido México vs Ecuador por @micanalcinco y @vix pic.twitter.com/7MtTp7pdu9 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026

Claramente el gol de México no sólo resonó en el Estadio, también en diversos puntos de la ciudad los festejos comenzaron, como en los Fan Fest, el Ángel o las inmediaciones del Caballito de Sebastián.

La espuma, los gritos y la felicidad de los aficionados mexicanos eran los principales actores de la celebración por la anotación del delantero tricolor.

Fans de la selección mexicana celebraron así la segunda anotación del tricolor en las inmediaciones de El Caballito de Sebastián, algunos hablan de fiesta nacional ante el triunfo, hasta el momento, sobre Ecuador pic.twitter.com/woJjeAkbmu — Uno TV (@UnoNoticias) July 1, 2026

Poco a poco, Ecuador intentó nivelar la posesión del balón para hacer daño, pero casi 10 minutos después de la primera anotación fue que Raúl Jiménez recibió un pase que convirtió en gol, poniendo así el 2-0 al minuto 30 y desatando el grito de todo el Estadio Azteca.

¡DOOOS A CEROOO! ¡TE AMOOOO, MÉXICOOOO! 😭🇲🇽



Raúl hace un golazo ¡Jiménez pone el 2-0! ¿Y SI SÍ?



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Ecuador, pese a las dos anotaciones, no cedió terreno y un disparo de John Yeboah, que parecía significar el descuento del cuadro ecuatoriano, terminó siendo detenido por el portero ‘Tala’ Rangel, quien con un gran lance mandó el balón al tiro de esquina.

Por su parte, los aficionados celebraron la hazaña que logró la Selección Mexicana, quienes gritaron los goles y sintieron alivio con las atajadas del arquero.

El inicio del segundo tiempo, el cuadro mexicano mantuvo su estructura, mientras que el combinado ecuatoriano optó por realizar cambios, pues Joel Ordóñez y Alan Franco dejaron el terreno de juego para dar entrada a Yaimar Medina y Alan Minda.

Poco a poco, el partido se comenzó a nivelar y los ecuatorianos comenzaron a mostrar sensación de peligro, pero sin incomodar al guardameta de México.

Mientras que, con desdobles e intentos de contragolpe, la escuadra mexicana buscó poner el tercero y darle más calma al partido.

México esperó al minuto 56 para realizar su primer cambio, cuando el joven Gil Mora dejó el encuentro para que ingresara Brian Gutiérrez, mientras que el histórico Enner Valencia salió del juego al mismo momento.

Fue antes del minuto 75 que, en un ataque ecuatoriano, tras la salida del ‘Tala’, el arquero quedó tendido en el campo por lo que las asistencias ingresaron y tanto Carlos Acevedo como Guillermo Ochoa comenzaron a calentar, pero todo se trató de un golpe y pudo seguir jugando sin inconvenientes.

México seguió buscando finiquitar el partido a través de posesiones largas, ahora con Santiago Gimenez como centro delantero y Obed Vargas en el medio campo.

Los minutos finales la escuadra nacional buscó cerrar el partido y el ingreso de un defensor como Israel Reyes para darle calma, aunque Ecuador seguió buscando el descuento, pero le era difícil llegar con peligro real.

Al final del encuentro Santi tuvo una opción de peligro que la defensa contraria logró minimizar y en una acción revisada por el VAR la escuadra ecuatoriana terminó con 10 jugadores.

Y así México sigue soñando con trascender en este Mundial y sus aficionados celebran la victoria, esperando vivir un juego más en el Estadio Azteca.

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