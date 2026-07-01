¡Remontada inglesa! Inglaterra vence a RD Congo y se medirá a México en octavos de final

GENERANDO AUDIO...

Harry Kane metió los dos goles de la victoria. Foto: AFP

Inglaterra sufrió más de lo esperado, pero logró imponerse ante RD Congo en un duelo lleno de intensidad, los Three Lions tuvieron que remar contracorriente después de recibir un golpe tempranero, pero la aparición de Harry Kane cambió la historia del partido y terminó llevándolos a octavos de final, donde enfrentarán a México en el Estadio Ciudad de México.

Inglaterra llegó a este duelo como una de las selecciones favoritas para avanzar en la fase de eliminación directa, pero RD Congo los puso a prueba desde el primer minuto.

Los africanos sorprendieron con un gol tempranero de Brian Cipenga y durante gran parte del encuentro tuvieron contra las cuerdas al equipo dirigido por Thomas Tuchel, que necesitó de la jerarquía de Harry Kane y una reacción en la segunda mitad para cambiar el rumbo del partido.

¡GOOOL DE INGLATERRA! ¡APARECIÓ KANE! ⚽



¡Harry, el capitán! Está empatando el partido #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/lPKxoWn6fS — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026

Inglaterra enfrentará a México en los octavos de final del Mundial 2026 el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, desde el Estadio Ciudad de México.

Inglaterra sufre pero está en octavos de final

La sorpresa llegó apenas al minuto 7. Brian Cipenga recibió un gran centro de Chancel Mbemba desde el sector izquierdo y sacó un potente disparo al primer palo que superó a Jordan Pickford para abrir el marcador en favor de los Leopardos.

El gol obligó a Inglaterra a reaccionar y poco a poco comenzó a arrinconar al conjunto africano. Pero enfrente apareció Lionel Mpasi, quien se convirtió en la gran figura de RD Congo durante los primeros 45 minutos.

El arquero congoleño comenzó su exhibición al minuto 16, cuando evitó el empate tras un remate de Jude Bellingham luego de un centro de Marcus Rashford. Más tarde, al 28’, volvió a aparecer con una espectacular atajada después de un cabezazo del jugador del Real Madrid tras un servicio de Declan Rice.

Los Three Lions siguieron insistiendo, pero la defensa de RD Congo resistía cada ataque, al minuto 34 llegó una de las mejores jugadas defensivas del partido, Harry Kane recibió dentro del área y logró sacar un disparo entre varias piernas, pero Axel Tuanzebe apareció con una barrida salvadora.

En el rebote, Aaron Wan-Bissaka también evitó el gol inglés al bloquear el intento de Marcus Rashford.

RD Congo incluso estuvo cerca de aumentar la ventaja antes del descanso. Al minuto 41, Yoane Wissa encontró un espacio tras un centro de Wan-Bissaka, pero su remate terminó impactando en el poste.

En la recta final del primer tiempo, Inglaterra volvió a presionar. Kane pidió penalti tras una caída dentro del área, pero el VAR determinó que no había falta.

Después, Mpasi volvió a negarle el gol a Bellingham y en la última jugada del primer tiempo evitó el empate con una intervención tras un disparo de Kane.

Para el complemento, Inglaterra salió decidido a cambiar la historia, aunque Mpasi continuó siendo un muro. Al minuto 53 volvió a detener un disparo de Bellingham y mantenía con vida al Congo.

Thomas Tuchel movió el banquillo y mandó al campo a Bukayo Saka y Anthony Gordon, los cambios dieron resultado y al minuto 74 llegó el empate, Rice encontró a Gordon, quien mandó un centro perfecto para que Kane apareciera con un cabezazo imposible para Mpasi.

RD Congo intentó responder y realizó modificaciones para recuperar el control, pero Inglaterra encontró nuevamente la fórmula. Al minuto 85, Harry Kane volvió a aparecer para marcar un golazo y darle la vuelta al partido.

¡GOOOOL DE INGLATERRA! QUIEREN ENFRENTAR A MÉXICO ⚽



¡Doblete de Kane! ¡Con un pue en Octavos de Final! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/nE9cnu9kEx — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026

Con la remontada, Inglaterra mantuvo el sueño mundialista y se acercó al duelo ante México en la siguiente ronda.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.